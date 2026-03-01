الناشط جلال الصلاحي يتهرّب من المثول أمام الشرطة والنيابة في السعودية بعد دعوى رفعتها ضده الدكتورة ألفت الدبعي

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

قالت مصادر مطلعة إن الناشط جلال الصلاحي لم يمثل حتى الآن أمام الجهات المختصة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل الأكاديمية ألفت الدبعي، رغم استدعاءات وُجهت إليه خلال الفترة الماضية.

وذكرت المصادر أن الصلاحي لم يحضر أمام الشرطة والنيابة لاستكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى أقواله بشأن اتهامات تتعلق بتصريحات وادعاءات منسوبة إليه بحق الدبعي وأسرتها.

وكانت شبكة التضامن النسوي قد أعلنت في بيان سابق دعمها للأكاديمية ألفت الدبعي، أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة تعز وعضوة هيئة التشاور والمصالحة، عقب لجوئها إلى القضاء في المملكة العربية السعودية لرفع دعوى ضد الصلاحي على خلفية نشر محتوى قالت إنه مسيء في الفضاء العام.

وأكدت الشبكة أن اللجوء إلى القضاء يمثل مسارًا قانونيًا لضمان المساءلة، مشددة على رفضها لأي ضغوط قد تدفع إلى التنازل عن الدعوى، ومعتبرة أن أي تسوية يجب أن تتم بإرادة حرة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ينص على إلزامية امتثال أي شخص يتم استدعاؤه رسميًا من قبل جهات التحقيق المختصة، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة. وفي حال عدم الحضور بعد تبليغ نظامي صحيح، يجيز النظام للنيابة إصدار أمر إحضار جبري بحقه لتنفيذه عبر الجهات الأمنية.

كما يتيح النظام إصدار أمر قبض ومنع من السفر إذا تبيّن وجود امتناع متكرر أو مخاوف من تعطيل سير التحقيق أو مغادرة البلاد. ويُلزم النظام بعرض المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة، مع صلاحية توقيفه احتياطيًا وفق ضوابط محددة.

ويرى مختصون قانونيون أن عدم الامتثال للاستدعاءات يترتب عليه تصعيد في الإجراءات النظامية، ويؤثر سلبًا على الموقف القانوني لصاحبه أمام جهة التحقيق أو المحكمة.