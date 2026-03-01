الشركة اليمنية للغاز: قرارات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية وإغلاق المحطات غير المرخصة عاجل: مجلس التعاون الخليجي يحذّر: أي اعتداء جديد سيُواجَه برد جماعي وسوف يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة بسبب التصعيد الإيراني تحذير لسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بتوخي الحذر ترامب يعلن عن ضربة قاسية أطاحت بقيادات إيرانية بارزة في إطار عملية الغضب الملحمي اتحاد طلاب اليمن في العراق يوقّع شراكة استراتيجية مع اتحاد جامعة تعز لإطلاق برامج تدريبية وثقافية ومبادرات أكاديمية مشتركة السعودية تستدعي سفير إيران والإمارات تغلق سفارتها في طهران وجهاء وأبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في مأرب يدعون إلى استغلال تهاوي إيران لدحر الحوثي الجبرني: مقتل خامنئي يضع الحوثي أمام فراغ استراتيجي ومرحلة معقدة في محور المقاومة بعد غياب أبرز قادتهم الناشط جلال الصلاحي يتهرّب من المثول أمام الشرطة والنيابة في السعودية بعد دعوى رفعتها ضده الدكتورة ألفت الدبعي بيان لنجل شاه إيران حول مقتل خامنئي ومستقبل البلاد.. ماذا قال؟
قالت مصادر مطلعة إن الناشط جلال الصلاحي لم يمثل حتى الآن أمام الجهات المختصة في العاصمة السعودية الرياض، في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل الأكاديمية ألفت الدبعي، رغم استدعاءات وُجهت إليه خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر أن الصلاحي لم يحضر أمام الشرطة والنيابة لاستكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى أقواله بشأن اتهامات تتعلق بتصريحات وادعاءات منسوبة إليه بحق الدبعي وأسرتها.
وكانت شبكة التضامن النسوي قد أعلنت في بيان سابق دعمها للأكاديمية ألفت الدبعي، أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة تعز وعضوة هيئة التشاور والمصالحة، عقب لجوئها إلى القضاء في المملكة العربية السعودية لرفع دعوى ضد الصلاحي على خلفية نشر محتوى قالت إنه مسيء في الفضاء العام.
وأكدت الشبكة أن اللجوء إلى القضاء يمثل مسارًا قانونيًا لضمان المساءلة، مشددة على رفضها لأي ضغوط قد تدفع إلى التنازل عن الدعوى، ومعتبرة أن أي تسوية يجب أن تتم بإرادة حرة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ينص على إلزامية امتثال أي شخص يتم استدعاؤه رسميًا من قبل جهات التحقيق المختصة، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة. وفي حال عدم الحضور بعد تبليغ نظامي صحيح، يجيز النظام للنيابة إصدار أمر إحضار جبري بحقه لتنفيذه عبر الجهات الأمنية.
كما يتيح النظام إصدار أمر قبض ومنع من السفر إذا تبيّن وجود امتناع متكرر أو مخاوف من تعطيل سير التحقيق أو مغادرة البلاد. ويُلزم النظام بعرض المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعة، مع صلاحية توقيفه احتياطيًا وفق ضوابط محددة.
ويرى مختصون قانونيون أن عدم الامتثال للاستدعاءات يترتب عليه تصعيد في الإجراءات النظامية، ويؤثر سلبًا على الموقف القانوني لصاحبه أمام جهة التحقيق أو المحكمة.