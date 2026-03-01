بيان لنجل شاه إيران حول مقتل خامنئي ومستقبل البلاد.. ماذا قال؟ ترامب يعلن إغراق 9 سفن إيرانية وتدمير مقر قيادة البحرية الإيرانية أمريكا تعترف بمقتل وإصابة 8 من جنودها في الحرب الجارية مع إيران كيف وصلت إسرائيل وأمريكا إلى المرشد الإيراني؟ اليمن والسعودية تدينان الهجوم الإيراني على سلطنة عمان الحكومة اليمنية تقر أول موازنة مالية للدولة مقتل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في هجوم صاروخي مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة إيران تستخدم صواريخ فتاكة و للمرة الأولى لضرب قواعد عسكرية كيف مهّدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية الطريق لضربة استهدفت علي خامنئي في قلب طهران ؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إغراق تسع سفن حربية إيرانية واستهداف مقر القيادة البحرية الايرانية.
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) "لقد تم إبلاغي بتدمير وإغراق تسع سفن حربية إيرانية بعضها كبير ومهم نسبيا".
وأضاف "ان هجوماً آخر استهدف مقر القيادة البحرية الإيرانية وتم تدميره بشكل كبير"..مؤكدا أن العمليات ستتواصل لملاحقة ما تبقى منها.