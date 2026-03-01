ترامب يعلن إغراق 9 سفن إيرانية وتدمير مقر قيادة البحرية الإيرانية

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إغراق تسع سفن حربية إيرانية واستهداف مقر القيادة البحرية الايرانية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) "لقد تم إبلاغي بتدمير وإغراق تسع سفن حربية إيرانية بعضها كبير ومهم نسبيا".

وأضاف "ان هجوماً آخر استهدف مقر القيادة البحرية الإيرانية وتم تدميره بشكل كبير"..مؤكدا أن العمليات ستتواصل لملاحقة ما تبقى منها.