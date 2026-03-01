بيان لنجل شاه إيران حول مقتل خامنئي ومستقبل البلاد.. ماذا قال؟ ترامب يعلن إغراق 9 سفن إيرانية وتدمير مقر قيادة البحرية الإيرانية أمريكا تعترف بمقتل وإصابة 8 من جنودها في الحرب الجارية مع إيران كيف وصلت إسرائيل وأمريكا إلى المرشد الإيراني؟ اليمن والسعودية تدينان الهجوم الإيراني على سلطنة عمان الحكومة اليمنية تقر أول موازنة مالية للدولة مقتل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في هجوم صاروخي مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة إيران تستخدم صواريخ فتاكة و للمرة الأولى لضرب قواعد عسكرية كيف مهّدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية الطريق لضربة استهدفت علي خامنئي في قلب طهران ؟
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، وذلك ضمن العمليات القتالية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وأوضحت القيادة، في بيان لها اليوم، أن عددا آخر من العسكريين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة شظايا وارتجاج في المخ..مشيرة إلى أنهم في طور العودة إلى الخدمة.
وأكد البيان استمرار العمليات القتالية الرئيسية، إلى جانب تواصل جهود الاستجابة الميدانية، ولم يحدد مكان الاستهداف.
وتعرضت قواعد أمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية منذ يوم أمس، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.