أمريكا تعترف بمقتل وإصابة 8 من جنودها في الحرب الجارية مع إيران

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 241

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، وذلك ضمن العمليات القتالية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأوضحت القيادة، في بيان لها اليوم، أن عددا آخر من العسكريين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة شظايا وارتجاج في المخ..مشيرة إلى أنهم في طور العودة إلى الخدمة.

وأكد البيان استمرار العمليات القتالية الرئيسية، إلى جانب تواصل جهود الاستجابة الميدانية، ولم يحدد مكان الاستهداف.

وتعرضت قواعد أمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية منذ يوم أمس، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.