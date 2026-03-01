كيف وصلت إسرائيل وأمريكا إلى المرشد الإيراني؟ اليمن والسعودية تدينان الهجوم الإيراني على سلطنة عمان الحكومة اليمنية تقر أول موازنة مالية للدولة مقتل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في هجوم صاروخي مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة إيران تستخدم صواريخ فتاكة و للمرة الأولى لضرب قواعد عسكرية كيف مهّدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية الطريق لضربة استهدفت علي خامنئي في قلب طهران ؟ احذر عند تناولها.. 9 أدوية شائعة قد تسبب الإمساك توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"مطلعة"، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) رصدت موقع المرشد الإيراني علي خامنئي قبل وقت قصير من الهجوم المشترك الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وذلك بعدما تأكدت من حضوره اجتماعا رفيع المستوى داخل مجمع قيادي في قلب طهران صباح السبت.
ووفقًا لمصادر الصحيفة كانت وكالة الاستخبارات الأميركية تتعقب تحركات خامنئي منذ أشهر، وهو ما مكنها من رصد أماكن تواجده ومسارات تنقله. وأضافت إن معلومات استخباراتية «عالية الدقة» أُحيلت إلى إسرائيل، ما دفع الجانبين إلى تعديل توقيت الضربة للاستفادة من انعقاد الاجتماع.
وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل نفذت العملية استنادًا إلى معلومات أميركية وأخرى خاصة بها، بعدما أقلعت الطائرات المقاتلة قرابة الساعة السادسة صباحًا بتوقيت إسرائيل، قبل أن تصيب صواريخ بعيدة المدى المجمع القيادي نحو الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي لطهران.