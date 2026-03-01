كيف وصلت إسرائيل وأمريكا إلى المرشد الإيراني؟

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"مطلعة"، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) رصدت موقع المرشد الإيراني علي خامنئي قبل وقت قصير من الهجوم المشترك الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وذلك بعدما تأكدت من حضوره اجتماعا رفيع المستوى داخل مجمع قيادي في قلب طهران صباح السبت.

ووفقًا لمصادر الصحيفة كانت وكالة الاستخبارات الأميركية تتعقب تحركات خامنئي منذ أشهر، وهو ما مكنها من رصد أماكن تواجده ومسارات تنقله. وأضافت إن معلومات استخباراتية «عالية الدقة» أُحيلت إلى إسرائيل، ما دفع الجانبين إلى تعديل توقيت الضربة للاستفادة من انعقاد الاجتماع.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل نفذت العملية استنادًا إلى معلومات أميركية وأخرى خاصة بها، بعدما أقلعت الطائرات المقاتلة قرابة الساعة السادسة صباحًا بتوقيت إسرائيل، قبل أن تصيب صواريخ بعيدة المدى المجمع القيادي نحو الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي لطهران.