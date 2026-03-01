اليمن والسعودية تدينان الهجوم الإيراني على سلطنة عمان

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 176

أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف سيادة سلطنة عمان، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً مباشراً بأمن واستقرار المنطقة.

كما أدانت الخارجية السعودية الاعتداء الإيراني على سلطنة عمان وتصفه بـ"الغاشم" واعتبرهطته انتهاكا سافرا لسيادة السلطنة.

وأفاد مصدر أمني في سلطنة عُمان اليوم، بتعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل وأدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

وفقا لوكالة الأنباء العُمانية، أكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين عليها.

الى ذلك، أعلن مركز الأمن البحري بسلطنة عمان، عن تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) وتحمل علم جمهورية (بالاو) للاستهداف، على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم.

وذكر المركز في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية، بانه تم إخلاء جميع طاقم الناقلة المكون من 20 شخصا.