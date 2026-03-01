مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة إيران تستخدم صواريخ فتاكة و للمرة الأولى لضرب قواعد عسكرية كيف مهّدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية الطريق لضربة استهدفت علي خامنئي في قلب طهران ؟ احذر عند تناولها.. 9 أدوية شائعة قد تسبب الإمساك توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي . ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
أعلنت مصر للطيران عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى 11 مدينة عربية بمنطقة الخليج.
وقالت الشركة إن المدن التي تم إلغاء هي دبي، أبو ظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل والكويت.
وأوضحت أن هذا جاء نظرًا لتصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة والتى تؤثر على الحركة الجوية فى العديد من دول الجوار وفى ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية
وأضافت أنها تتابع الموقف بشكل مستمر من خلال مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية IOCC للوقوف على أخر التطورات وتؤكد حرصها على تطبيق أعلي معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.
وطالبت الشركة عملاءها بمراجعة حجوزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو البريد الإلكتروني callcenter@egyptair.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران