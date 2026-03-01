مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت مصر للطيران عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى 11 مدينة عربية بمنطقة الخليج.

وقالت الشركة إن المدن التي تم إلغاء هي دبي، أبو ظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل والكويت.

وأوضحت أن هذا جاء نظرًا لتصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة والتى تؤثر على الحركة الجوية فى العديد من دول الجوار وفى ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية

وأضافت أنها تتابع الموقف بشكل مستمر من خلال مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية IOCC للوقوف على أخر التطورات وتؤكد حرصها على تطبيق أعلي معايير السلامة الجوية لضمان أمن وسلامة الركاب.

وطالبت الشركة عملاءها بمراجعة حجوزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو البريد الإلكتروني callcenter@egyptair.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران