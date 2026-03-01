مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة إيران تستخدم صواريخ فتاكة و للمرة الأولى لضرب قواعد عسكرية كيف مهّدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية الطريق لضربة استهدفت علي خامنئي في قلب طهران ؟ احذر عند تناولها.. 9 أدوية شائعة قد تسبب الإمساك توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي . ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
نقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر عسكري اليوم الأحد أن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ فتاح 2 الفرط صوتية للمرة الأولى في الهجمات على القواعد العسكرية.
ويبلغ المدى الأطول لصاروخ فتاح 2 الفرط صوتي 1400 كيلومتر، وتصل سرعته إلى ما بين 13 و15 ضعف سرعة الصوت، أي ما يعادل 18 ألف كيلومتر تقريبا في الساعة، مما يمكنه من قطع المسافة بين غرب إيران وإسرائيل في زمن قياسي يقل عن 5 دقائق.
ويحمل هذا الصاروخ رأسا حربيا تقليديا عالي التدمير بوزن يتجاوز 450 كيلوغراما، ولديه قدرة على اختراق منظومات الدفاع الجوي المتطورة.
وتعليقا على ما أوردته وكالة أنباء فارس، قال الخبير العسكري نضال أبو زيد إن سقوط صاروخ إيراني في البحر قرب قبرص لا يعني بالضرورة أن الهدف كان الجزيرة، مرجحا أن يكون المقصود إحدى القواعد الأمريكية شرقي سوريا.
وأضاف أبو زيد أن إعلان إيران استخدام صاروخ فتاح 2 يجعل استهداف قبرص غير منطقي، نظرا لأن مدى الصاروخ يقارب 1400 كيلومتر، مشيرا إلى أن مسار الصاروخ واتجاهه قد يتطابقان أكثر مع مواقع القواعد الأمريكية شرقي سوريا، مثل قاعدة الشدادي والقواعد المتقدمة الصغيرة في تلك المنطقة، مرجحا أن يكون الصاروخ فقد السيطرة واتجه نحو البحر.
وفي ما يتعلق بالهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، قال إن المرحلة الحالية لا يمكن مقارنتها بعمليات سابقة من حيث النوعية، معتبرا أن كثافة الصواريخ لا تعكس بالضرورة دقة في الاستهداف أو إصابة ما يعرف عسكرياً بمراكز الثقل الإستراتيجية.
وكانت إيران أعلنت أنها استهدفت عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها