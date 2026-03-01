مصر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية بين القاهرة و11 مدينة إيران تستخدم صواريخ فتاكة و للمرة الأولى لضرب قواعد عسكرية كيف مهّدت وكالة المخابرات المركزية الأميركية الطريق لضربة استهدفت علي خامنئي في قلب طهران ؟ احذر عند تناولها.. 9 أدوية شائعة قد تسبب الإمساك توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي . ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
في تطور يكشف عمق التنسيق الاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب، لعبت وكالة المخابرات المركزية الأميركية دوراً محورياً في تحديد موقع اجتماع حساس ضم كبار القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل تنفيذ هجوم إسرائيلي استهدف مجمع القيادة في طهران.
ووفق مصادر مطلعة، كانت الوكالة الأميركية تتعقب تحركات خامنئي منذ أشهر، ونجحت في بناء صورة دقيقة عن أنماط تنقله وأماكن وجوده.
ومع اقتراب موعد الاجتماع في مجمع باستور المحصن وسط العاصمة الإيرانية، حصلت واشنطن على معلومة حاسمة: خامنئي سيكون حاضراً شخصياً.
هذه المعلومة دفعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تعديل توقيت الهجوم، الذي كان مقرراً ليلاً، ليُنَفذ صباح السبت بهدف استغلال وجود أكبر عدد ممكن من القيادات الأمنية والعسكرية في مكان واحد، وتحقيق ضربة مبكرة وحاسمة.
المجمع المستهدف يضم مكاتب الرئاسة الإيرانية، ومكتب المرشد، ومقر مجلس الأمن القومي، ويُعد من أكثر المواقع تحصيناً في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن الاجتماع كان سيضم قيادات بارزة في الحرس الثوري ووزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات.
الضربة نُفذت بدقة عالية، باستخدام عدد محدود من الطائرات المقاتلة المزوّدة بذخائر بعيدة المدى. وبعد ساعات من الإقلاع، أصابت الصواريخ أهدافها داخل المجمع، في عملية وُصفت بأنها حققت “مفاجأة تكتيكية” رغم حالة التأهب الإيرانية.
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية مقتل عدد من كبار القادة العسكريين، في حين امتنعت واشنطن عن التعليق.
وأشارت مصادر إلى أن العملية جاءت نتيجة أشهر من جمع المعلومات وتحليلها، مستفيدة من معطيات تم اكتسابها خلال مواجهة سابقة استمرت 12 يوماً بين الطرفين.
كما كشفت التطورات عن اختراق استخباراتي عميق داخل دوائر صنع القرار الإيرانية، إذ تمكنت واشنطن وتل أبيب من تتبع تحركات القيادات العليا، واستهداف مواقع إقامة بعض كبار ضباط الاستخبارات في ضربات لاحقة.
العملية، بحسب مطلعين، لم تكن ضربة عسكرية عابرة، بل تتويجاً لعمل استخباراتي معقد، أعاد رسم قواعد الاشتباك في واحدة من أكثر الساحات توتراً في الشرق الأوسط.