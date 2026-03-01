احذر عند تناولها.. 9 أدوية شائعة قد تسبب الإمساك

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

يحذر أطباء من أن الإمساك لا يرتبط دائمًا بالنظام الغذائي أو قلة شرب الماء، إذ قد يكون أحد الآثار الجانبية الشائعة لعدد من الأدوية المتداولة، فإذا لاحظت تغيرًا في حركة الأمعاء بعد بدء دواء جديد، فقد يكون السبب دوائيًا.

ما هي الأدوية التي تسبب الإمساك؟يستعرض "الكونسلتو" فيما يلي أبرز 9 فئات دوائية قد تسبب الإمساك، وفقًا لـ"verywellhealth".1

1- المواد الأفيونيةتُستخدم لعلاج الألم الشديد والمزمن، لكنها تُعد من أكثر الأدوية ارتباطًا بالإمساك، فيما يُعرف بـ"الإمساك الناتج عن المواد الأفيونية"، وتعمل هذه الأدوية على إبطاء حركة الأمعاء وتقليل إفراز السوائل داخلها، ما يؤدي إلى صعوبة التبرز.

2- مضادات الالتهاب غير الستيرويديةمثل الإيبوبروفين والنابروكسين، وهي شائعة الاستخدام لتسكين الألم وخفض الالتهاب.قد تسبب تهيج بطانة المعدة والأمعاء وإبطاء عملية الهضم، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة أو بجرعات مرتفعة.

3- بعض أدوية ضغط الدمتشمل:- حاصرات قنوات الكالسيوم مثل أملوديبين وفيراباميلكلونيدين.- مدرات البول مثل هيدروكلوروثيازيد.تؤدي هذه الأدوية إلى ارتخاء عضلات الجهاز الهضمي أو فقدان السوائل، ما يبطئ حركة الأمعاء ويسبب الإمساك.

4- مضادات الاكتئابتؤثر هذه الأدوية على الإشارات العصبية التي تحافظ على حركة الأمعاء الطبيعية، ما يؤدي إلى بقاء البراز لفترة أطول في القولون وجفافه، خاصة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل أميتريبتيلين.

5- مكملات الحديدتسبب الإمساك نتيجة عدم امتصاص الحديد بالكامل، ما يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي وإبطاء حركته.

6- مضادات الحموضةخاصة التي تحتوي على الألومنيوم أو الكالسيوم، إذ قد تبطئ نشاط عضلات الأمعاء.

وفي حال ظهور الإمساك، يمكن استشارة الطبيب حول بدائل تحتوي على المغنيسيوم.

7- مضادات الهيستامينمثل ديفينهيدرامين، والتي قد تعطل الإشارات العصبية المسؤولة عن تحفيز حركة الأمعاء.الأنواع الأحدث مثل لوراتادين وسيتريزين أقل تسببًا بهذه المشكلة.

8- مضادات الذهانبعض مضادات الذهان غير النمطية مثل كلوزابين وكويتيابين وأولانزابين قد تسبب إمساكًا شديدًا في بعض الحالات، نتيجة تأثيرها على الجهاز العصبي وحركة الأمعاء.

9- أدوية فرط نشاط المثانةمثل تولتيرودين وأوكسيبوتينين وسوليفيناسين، إذ تؤثر على الأعصاب المنظمة لعمل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء.

لماذا تسبب الأدوية الإمساك؟تعمل بعض الأدوية على تثبيط حركة العضلات في الأمعاء، بينما يقلل بعضها الآخر من إفراز السوائل أو يخل بتوازن الجهاز العصبي المسؤول عن تنظيم الهضم.

ورغم أن هذه الأدوية لا تستهدف الجهاز الهضمي مباشرة في كثير من الأحيان، فإن تأثيراتها الجانبية قد تعطل التوازن الطبيعي لحركة الأمعاء.

كيف يمكن التعامل مع الإمساك الدوائي؟

ينصح الأطباء بعدة إجراءات لتخفيف الأعراض: