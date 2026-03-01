توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي . ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والنافذة السيادية والايرادات تجاوزت 133 مليار ريال 2025 اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران
أدانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان سياسات النظام الإيراني، معتبرة أنه يتحمل مسؤولية “قمع شعبه وتصدير الفوضى ودعم المليشيات المسلحة في المنطقة”، في وقت نددت فيه أيضاً بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، رافضة ما وصفته بمنطق “الحرب المفتوحة والعقاب الجماعي”.
وقالت كرمان في منشور على صفحتها في فيسبوك إن النظام الإيراني مسؤول عن “زعزعة الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها”، في إشارة إلى سياساته الداخلية والإقليمية.
وفي المقابل، أعربت عن رفضها للتصعيد العسكري الواسع ضد إيران، معتبرة أن أي حرب مفتوحة “لن تُسقط الاستبداد، بل ستضاعف معاناة المدنيين وتهدد بإشعال المنطقة بأكملها”.
وأكدت كرمان رفضها لما وصفته بـ”استبداد نظام الملالي”، داعية إلى مساندة ما سمته “ثورة الشعب الإيراني لإسقاط النظام”، وفي الوقت ذاته رفض “الحروب التدميرية”، مشددة على أن تحقيق الأمن لا يكون عبر العمليات العسكرية، بل من خلال دعم تطلعات الشعوب للحرية والالتزام بالقانون الدولي ووقف التدخلات في شؤون الدول.