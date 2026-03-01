توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية

آخر الاخبار

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص
أدانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان سياسات النظام الإيراني، معتبرة أنه يتحمل مسؤولية “قمع شعبه وتصدير الفوضى ودعم المليشيات المسلحة في المنطقة”، في وقت نددت فيه أيضاً بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، رافضة ما وصفته بمنطق “الحرب المفتوحة والعقاب الجماعي”.

وقالت كرمان في منشور على صفحتها في فيسبوك إن النظام الإيراني مسؤول عن “زعزعة الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها”، في إشارة إلى سياساته الداخلية والإقليمية.

وفي المقابل، أعربت عن رفضها للتصعيد العسكري الواسع ضد إيران، معتبرة أن أي حرب مفتوحة “لن تُسقط الاستبداد، بل ستضاعف معاناة المدنيين وتهدد بإشعال المنطقة بأكملها”.

وأكدت كرمان رفضها لما وصفته بـ”استبداد نظام الملالي”، داعية إلى مساندة ما سمته “ثورة الشعب الإيراني لإسقاط النظام”، وفي الوقت ذاته رفض “الحروب التدميرية”، مشددة على أن تحقيق الأمن لا يكون عبر العمليات العسكرية، بل من خلال دعم تطلعات الشعوب للحرية والالتزام بالقانون الدولي ووقف التدخلات في شؤون الدول.

 
