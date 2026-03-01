توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي . ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والنافذة السيادية والايرادات تجاوزت 133 مليار ريال 2025 اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران
حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء السبت، جماعة الحوثي من الانخراط في التصعيد العسكري الإقليمي، مؤكداً رفضه استخدام الأراضي اليمنية “كمنصة لهجمات عابرة للحدود” بالوكالة عن إيران.
وناقش المجلس، الذي عقد برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي وحضور عدد من أعضائه ورئيس الوزراء، التطورات الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة وتداعياته على السلم والأمن الدوليين.
وأدان المجلس ما وصفها بـ”الهجمات الإيرانية” التي استهدفت أراضي وسيادة كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ومؤكداً تضامن اليمن مع تلك الدول في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
وحمل المجلس إيران المسؤولية عن تداعيات التصعيد، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما سماه الانتهاكات المتكررة لسيادة الدول، والعمل على منع اتساع رقعة المواجهة.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض الاجتماع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة، بما في ذلك جهود تعزيز الأمن وتحسين الخدمات والظروف المعيشية، بدعم من السعودية. كما جدد المجلس دعمه للإصلاحات المالية والإدارية، مشيراً إلى إقرار الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات باعتبارها خطوة لتعزيز الانضباط المالي والشفافية واستعادة ثقة المانحين.
كما استمع الأعضاء إلى إيجاز عسكري حول مستوى الجاهزية القتالية، في ظل التطورات الإقليمية، وأكدوا استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.