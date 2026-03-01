المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء السبت، جماعة الحوثي من الانخراط في التصعيد العسكري الإقليمي، مؤكداً رفضه استخدام الأراضي اليمنية “كمنصة لهجمات عابرة للحدود” بالوكالة عن إيران.

وناقش المجلس، الذي عقد برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي وحضور عدد من أعضائه ورئيس الوزراء، التطورات الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة وتداعياته على السلم والأمن الدوليين.

وأدان المجلس ما وصفها بـ”الهجمات الإيرانية” التي استهدفت أراضي وسيادة كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ومؤكداً تضامن اليمن مع تلك الدول في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وحمل المجلس إيران المسؤولية عن تداعيات التصعيد، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما سماه الانتهاكات المتكررة لسيادة الدول، والعمل على منع اتساع رقعة المواجهة.

وعلى الصعيد الداخلي، استعرض الاجتماع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة، بما في ذلك جهود تعزيز الأمن وتحسين الخدمات والظروف المعيشية، بدعم من السعودية. كما جدد المجلس دعمه للإصلاحات المالية والإدارية، مشيراً إلى إقرار الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات باعتبارها خطوة لتعزيز الانضباط المالي والشفافية واستعادة ثقة المانحين.

كما استمع الأعضاء إلى إيجاز عسكري حول مستوى الجاهزية القتالية، في ظل التطورات الإقليمية، وأكدوا استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.