هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا

حقق نابولي فوزاً مثيراً وبأقدام "قاتلة" على مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، في مباراة جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.
المواجهة التي استضافها ملعب مارك أنتونيو بينتجودي شهدت بداية نارية للضيوف، حيث نجح المهاجم راسموس هويلوند في افتتاح التسجيل لصالح نابولي في الدقيقة الثانية فقط، مما وضع أصحاب الأرض في موقف صعب مبكراً.
في الشوط الثاني، تمكن دانييل أكبا أكبرو من إعادة فيرونا إلى أجواء اللقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64، ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر ويشعل الدقائق المتبقية من المباراة التي كانت مرشحة للانتهاء بالتعادل.
لكن القصة لم تنتهِ هنا؛ فبينما كانت صافرة النهاية تقترب، خطف المهاجم البلجيكي هدف الانتصار الحاسم لنابولي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6)، ليؤمّن ثلاث نقاط ذهبية لفريقه في سباق المراكز المتقدمة.
بهذا الانتصار، عزز نابولي موقعه في المركز الثالث برصيد 53 نقطة في جدول ترتيب الكالتشيو، بينما بقي هيلاس فيرونا متجمداً عند 15 نقطة في قاع الترتيب.