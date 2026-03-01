غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

تعرض المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، دانييل فاركي، للطرد بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب صافرة نهاية مواجهة فريقه المثيرة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت اللقطات المشحونة في ختام المباراة التي أقيمت على ملعب "إيلاند رود" ضمن الجولة الثامنة والعشرين للموسم (2025/26)، والتي انتهت بفوز صعب لمانشستر سيتي بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، انطلق فاركي نحو أرض الملعب وهو في حالة غضب عارم، حيث توجه مباشرة نحو حكم اللقاء. ووفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن فاركي استخدم لغة مسيئة وبذيئة في حديثه مع الحكم، مما استدعى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بشكل فوري.

وكان فاركي يعترض بشدة على قرارات تحكيمية سابقة خلال اللقاء، واضطر حارس مرمى ليدز، كارل دارلو، للتدخل لإبعاده عن المنطقة. وتلا ذلك اشتباكات متفرقة بين لاعبي الفريقين، مما استدعى تدخل مدرب السيتي، بيب جوارديولا، لتهدئة الأجواء.

على الرغم من الطرد والتوتر، اختار فاركي أن يختتم المشهد بجولة حول الملعب لتوجيه التحية والتصفيق لجماهير ليدز، قبل مغادرة أرضية الملعب.