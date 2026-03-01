موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي عاجل.. ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والنافذة السيادية والايرادات تجاوزت 133 مليار ريال 2025 اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته
تعرض المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، دانييل فاركي، للطرد بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب صافرة نهاية مواجهة فريقه المثيرة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت اللقطات المشحونة في ختام المباراة التي أقيمت على ملعب "إيلاند رود" ضمن الجولة الثامنة والعشرين للموسم (2025/26)، والتي انتهت بفوز صعب لمانشستر سيتي بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.
وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية، انطلق فاركي نحو أرض الملعب وهو في حالة غضب عارم، حيث توجه مباشرة نحو حكم اللقاء. ووفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن فاركي استخدم لغة مسيئة وبذيئة في حديثه مع الحكم، مما استدعى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بشكل فوري.
وكان فاركي يعترض بشدة على قرارات تحكيمية سابقة خلال اللقاء، واضطر حارس مرمى ليدز، كارل دارلو، للتدخل لإبعاده عن المنطقة. وتلا ذلك اشتباكات متفرقة بين لاعبي الفريقين، مما استدعى تدخل مدرب السيتي، بيب جوارديولا، لتهدئة الأجواء.
على الرغم من الطرد والتوتر، اختار فاركي أن يختتم المشهد بجولة حول الملعب لتوجيه التحية والتصفيق لجماهير ليدز، قبل مغادرة أرضية الملعب.