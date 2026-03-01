موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي عاجل.. ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والنافذة السيادية والايرادات تجاوزت 133 مليار ريال 2025 اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، في تدوينه، أن المرشد الإيراني علي خامنئي "قد مات" في الضربات التي استهدفت طهران صباح السبت.. واصفا إياه بأنه “أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ”.
وقال ترامب، إن موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء.
مضيفًا: ''خامنئي لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية''.
وتابع: ''خامنئي لم يكن بوسعه هو والقادة الذين قتلوا معه فعل أي شيء''.
ودعا ترامب، الحرس الثوري والشرطة إلى الإندماج سلميا مع الوطنيين الإيرانيين كفريق واحد لإعادة بلادهم إلى عظمتها، وفق تعبيره.