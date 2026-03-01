عاجل.. ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، في تدوينه، أن المرشد الإيراني علي خامنئي "قد مات" في الضربات التي استهدفت طهران صباح السبت.. واصفا إياه بأنه “أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ”.

وقال ترامب، إن موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء.

مضيفًا: ''خامنئي لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية''.

وتابع: ''خامنئي لم يكن بوسعه هو والقادة الذين قتلوا معه فعل أي شيء''.

ودعا ترامب، الحرس الثوري والشرطة إلى الإندماج سلميا مع الوطنيين الإيرانيين كفريق واحد لإعادة بلادهم إلى عظمتها، وفق تعبيره.