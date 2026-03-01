موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي عاجل.. ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والنافذة السيادية والايرادات تجاوزت 133 مليار ريال 2025 اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته
أقام اتحاد الطلبة اليمنيين أمسية ثقافية شهدت حضورًا طلابيًا لافتًا من الطلبة والطالبات، في أجواء عكست روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية في العراق.
وجاءت هذه الفعالية في إطار سعي الاتحاد إلى تعزيز المشاركة الشاملة، وترسيخ دور الطلبة ــ ذكورًا وإناثًا ــ في المشهد الثقافي والاجتماعي، بما يعكس صورة الطالب اليمني الواعي والمبادر.
وقد تولّى الاتحاد الإعداد والتنظيم الكامل للفقرة الثقافية والمسابقة المعرفية المصاحبة للأمسية، حيث عمل الفريق المختص على إعداد المحتوى الثقافي، وتصميم محاور المسابقة، وإدارة فقراتها، وسط تفاعل مميز من الحضور، لا سيما الطالبات اللواتي كان لهن حضور فاعل ومشاركة نوعية أثرت أجواء المنافسة وأضفت عليها روحًا متميزة.
وتؤكد قيادة الاتحاد أن تمكين الطالبات وتعزيز حضورهن في مختلف الفعاليات يمثل أولوية ثابتة ضمن رؤية الاتحاد، إيمانًا بدورهن المحوري في البناء الأكاديمي والثقافي والمجتمعي.
وإذ نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه الأمسية، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة العمل على إقامة فعاليات نوعية تجمع الطلبة والطالبات في إطار من التكامل والمسؤولية المشتركة، بما يخدم الجالية اليمنية ويعزز حضورها الإيجابي في العراق.
الأمسية كانت برعاية السفارة اليمنية في جمهورية العراق، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق والجالية اليمنية،