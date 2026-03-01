اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

أقام اتحاد الطلبة اليمنيين أمسية ثقافية شهدت حضورًا طلابيًا لافتًا من الطلبة والطالبات، في أجواء عكست روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية في العراق.

وجاءت هذه الفعالية في إطار سعي الاتحاد إلى تعزيز المشاركة الشاملة، وترسيخ دور الطلبة ــ ذكورًا وإناثًا ــ في المشهد الثقافي والاجتماعي، بما يعكس صورة الطالب اليمني الواعي والمبادر.

وقد تولّى الاتحاد الإعداد والتنظيم الكامل للفقرة الثقافية والمسابقة المعرفية المصاحبة للأمسية، حيث عمل الفريق المختص على إعداد المحتوى الثقافي، وتصميم محاور المسابقة، وإدارة فقراتها، وسط تفاعل مميز من الحضور، لا سيما الطالبات اللواتي كان لهن حضور فاعل ومشاركة نوعية أثرت أجواء المنافسة وأضفت عليها روحًا متميزة.

وتؤكد قيادة الاتحاد أن تمكين الطالبات وتعزيز حضورهن في مختلف الفعاليات يمثل أولوية ثابتة ضمن رؤية الاتحاد، إيمانًا بدورهن المحوري في البناء الأكاديمي والثقافي والمجتمعي.

وإذ نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه الأمسية، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة العمل على إقامة فعاليات نوعية تجمع الطلبة والطالبات في إطار من التكامل والمسؤولية المشتركة، بما يخدم الجالية اليمنية ويعزز حضورها الإيجابي في العراق.

الأمسية كانت برعاية السفارة اليمنية في جمهورية العراق، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق والجالية اليمنية،