    فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي

الأحد 01 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

نال الباحث فهد ثابت الداعري، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، درجة الدكتوراه بتقدير مشرّف جدًا (امتياز) في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة صفاقس بالجمهورية التونسية الشقيقة.

وجاءت الأطروحة بعنوان: «دور الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والتونسي»، حيث تناولت بالدراسة والتحليل الإطار القانوني المنظم للدليل الرقمي، ومدى حجيته في الإثبات أمام القضاء، مع إجراء مقارنة علمية بين التشريعين اليمني والتونسي، في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات المستجدة التي تفرضها تقنيات المعلومات والاتصال على المنظومة العدلية.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور نعمان الرقيق رئيساً ومقرراً، والأستاذ الدكتور إبراهيم الرفاعي مشرفاً، والأستاذ الدكتور سامي جمال مقرراً، والأستاذ الدكتور سامي كريم عضواً، والأستاذ الدكتور محمد القرمازي عضواً.

وأشادت لجنة المناقشة بموضوع الأطروحة وأهميته وحداثته، مؤكدة أنها تمثل إضافة علمية متميزة في حقل الدراسات القانونية، لا سيما في مجال الإثبات الجنائي والجرائم المرتبطة بالتقنية، وتسهم في تعزيز التأصيل القانوني لاستخدام الدليل الرقمي بما يواكب التطورات الحديثة ويحفظ الضمانات والإجراءات القانونية.