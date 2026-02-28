إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

لخص الصحفي السعودي عبدالرحمن الراشد قبل قليل في منشور له على منصة “إكس” تفاصيل ومجريات الحرب التي اندلعت صباح السبت مؤكدا أنها مرشحة للاستمرار “أسابيع لا أيام”، واصفًا إياها بأنها تصعيد كبير مقارنة بحرب يونيو 2025، مع اتساع نطاقها ليشمل عشر دول في المنطقة.

ووفق ما أورده الراشد، فقد شملت ساحة المواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إضافة إلى العراق والأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، في حين بقيت جبهتا لبنان واليمن هادئتين حتى الآن.

وأشار إلى أن إيران قصفت خمس دول خليجية لأول مرة في إطار حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأعلنت استهداف “أصول عسكرية أمريكية” في المنطقة، فيما أصدرت الدول الخليجية بيانات وصفت فيها الهجمات بأنها “جبانة”. كما أفاد بتهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز، في خطوة غير مسبوقة، عبر التحذير من استهداف السفن العابرة.

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بداية المعركة، داعيًا الإيرانيين إلى “السيطرة على دولتهم” والإطاحة بالنظام، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب “لن تتوقف إلا بتغيير نظام طهران”.

ميدانيًا، تحدث الراشد عن غارات جوية إسرائيلية وأمريكية متواصلة على طهران ومدن إيرانية أخرى، بينها أصفهان وتبريز وكرمنشاه، مع رصد انفجارات واسعة في العاصمة الإيرانية. وذكر أن تقارير تحدثت عن استهداف مقر المرشد الأعلى علي خامنئي، في حين أكدت طهران سلامة قادتها ونقل القيادة العليا إلى مكان آمن.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني أقر بمقتل “قائد أو اثنين” دون تقديم تفاصيل، فيما أعلنت إسرائيل استهداف مواقع وبنى تحتية عسكرية وأهداف مرتبطة بالقيادة الإيرانية.

وبحسب المنشور، فإن الدور الأمريكي في العمليات جاء لوجستيًا في المقام الأول، حيث عملت القوات الأمريكية على دعم العمليات الجوية الإسرائيلية، دون مشاركة قتالية كثيفة حتى الآن.

وأفاد بأن الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل لا يزال محدودًا، إذ تقول طهران إنها لم تستخدم بعد أسلحتها “الأكثر دمارًا”، بينما ترى إسرائيل أن ضرباتها الأولية عطلت منصات إطلاق إيرانية بشكل مؤقت.

وفي الخليج، أعلنت الإمارات اعتراض صواريخ إيرانية وسقوط شظايا في أبوظبي أدت إلى مقتل شخص، فيما سقطت شظايا أخرى في دبي. وقالت البحرين إن إيران استهدفت مقر الأسطول الأمريكي الخامس في المنامة، مع ورود تقارير عن إصابات بين المدنيين. كما أعلنت الكويت اعتراض صواريخ إيرانية وسقوط شظايا على مطار الكويت الذي أُغلق مؤقتًا، وأكدت قطر اعتراض عدة موجات صاروخية، بينما أعلنت السعودية استهداف منطقتي الرياض والشرقية، وأفاد الأردن باعتراض صواريخ باليستية في أجوائه.

وأشار الراشد إلى انقطاع شبه كامل للإنترنت داخل إيران عقب بدء الهجمات، لافتًا إلى أن التعاون العملياتي بين إسرائيل والولايات المتحدة جرى تطويره خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بمناورات عسكرية مشتركة سابقة.

وذكرت إيران أنها أطلقت على عمليتها اسم “الوعد الصادق” بعد أن كانت قد سمتها في البداية “نهاية الطوفان”، فيما أطلقت إسرائيل اسم “زئير الأسد” على عمليتها، وأسمتها الولايات المتحدة “ملحمة الغضب”.