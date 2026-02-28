حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

أدان الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت سيادة وأراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.

وقال العديني إن هذا الاعتداء تأتي على الرغم أن هذه الدول أعلنت بوضوح رفضها لأي ضربات عسكرية ضد إيران وحرصها على تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، ومع ذلك طالتها الصواريخ الإيرانية في سلوك يؤكد نهجًا قائمًا على تجاوز سيادة الدول.

وأضاف "أن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ويعكس سياسة نشر الفوضى التي اعتمدها النظام الإيراني عبر السنوات، والتي أسهمت في دفع المنطقة إلى هذا المسار الخطير".

وأكد تضامن الإصلاح الكامل مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول الشقيقة، والوقوف إلى جانبها في حماية أراضيها والدفاع عن أمنها بكل الوسائل المشروعة.