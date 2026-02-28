فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته ماذا قال ترامب في خطاب الحرب الأخير؟ 500 هدف في أكثر من 20 مدينة إيرانية.. حصيلة اليوم الأول للحرب اليمن تدين الهجمات الإيرانية ''السافرة'' على دول المنطقة وتحذر الحوثيين (بيان) هل قُتل المرشد الإيراني خامنئي؟ (صورة) بيان سعودي عاجل: المملكة تدرس الرد على إيران وتصف الهجوم على الرياض والشرقية بالسافر والجبان التهابات المهبل.. أطعمة تزيد من الإصابة بها
أدان الناطق الرسمي باسم التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت سيادة وأراضي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.
وقال العديني إن هذا الاعتداء تأتي على الرغم أن هذه الدول أعلنت بوضوح رفضها لأي ضربات عسكرية ضد إيران وحرصها على تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، ومع ذلك طالتها الصواريخ الإيرانية في سلوك يؤكد نهجًا قائمًا على تجاوز سيادة الدول.
وأضاف "أن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ويعكس سياسة نشر الفوضى التي اعتمدها النظام الإيراني عبر السنوات، والتي أسهمت في دفع المنطقة إلى هذا المسار الخطير".
وأكد تضامن الإصلاح الكامل مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول الشقيقة، والوقوف إلى جانبها في حماية أراضيها والدفاع عن أمنها بكل الوسائل المشروعة.