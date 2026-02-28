عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 529

تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت.

وقالت إن جثته أُخرجت من تحت أنقاض مقره الذي تعرض للقصف الإسرائيلي والأمريكي اليوم، دون أي تأكيد رسمي من طهران حتى اللحظة.

القناة العبرية أشارت الى إنه عُرض على نتنياهو صورة لجثة خامنئي.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية بعض تفاصيل اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي بتنسيق أمريكي، مؤكدة إلقاء 30 قنبلة على مقره تحت الأرض.

وتأكيدا لما سبق؛ نقلت رويترز عن مسؤولين اسرائيليين تأكيدهم العثور على جثة خامنئي.

بدوره قال نتنياهو إن هناك أدلة متزايدة أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة.

أما مكتب المرشد الإيراني فقال إن اسرائيل وأمريكا تلجأن للحرب النفسية وعلينا اليقظة تجاهها.

وكان التلفزيون الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه سيث كلمة لخامنئي، لكن ذلك لم يحدث حتى لحظة نشر الخبر (11م).