فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته ماذا قال ترامب في خطاب الحرب الأخير؟ 500 هدف في أكثر من 20 مدينة إيرانية.. حصيلة اليوم الأول للحرب اليمن تدين الهجمات الإيرانية ''السافرة'' على دول المنطقة وتحذر الحوثيين (بيان) هل قُتل المرشد الإيراني خامنئي؟ (صورة) بيان سعودي عاجل: المملكة تدرس الرد على إيران وتصف الهجوم على الرياض والشرقية بالسافر والجبان التهابات المهبل.. أطعمة تزيد من الإصابة بها
تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت.
وقالت إن جثته أُخرجت من تحت أنقاض مقره الذي تعرض للقصف الإسرائيلي والأمريكي اليوم، دون أي تأكيد رسمي من طهران حتى اللحظة.
القناة العبرية أشارت الى إنه عُرض على نتنياهو صورة لجثة خامنئي.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية بعض تفاصيل اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي بتنسيق أمريكي، مؤكدة إلقاء 30 قنبلة على مقره تحت الأرض.
وتأكيدا لما سبق؛ نقلت رويترز عن مسؤولين اسرائيليين تأكيدهم العثور على جثة خامنئي.
بدوره قال نتنياهو إن هناك أدلة متزايدة أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة.
أما مكتب المرشد الإيراني فقال إن اسرائيل وأمريكا تلجأن للحرب النفسية وعلينا اليقظة تجاهها.
وكان التلفزيون الإيراني قال في وقت سابق اليوم إنه سيث كلمة لخامنئي، لكن ذلك لم يحدث حتى لحظة نشر الخبر (11م).