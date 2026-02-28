ماذا قال ترامب في خطاب الحرب الأخير؟

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن حرب شاملة ضد إيران، متوعدا بتدمير برنامجها الصاروخي وأسطولها البحري، وحذّر من أن "القنابل ستسقط في كل مكان".

ودعا ترامب، في فيديو مصور نشره عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، الجيش والشرطة وقوات الحرس الثوري بإيران إلى "إلقاء السلاح" وإلا "سيواجهون موتا محققا"، وفق تعبيره.

وقال ترامب في الفيديو: "قبل وقت قصير، بدأت القوات العسكرية الأمريكية عمليات قتالية كبرى في إيران".

وأعتبر أن الهدف من العملية هو "الدفاع عن الشعب الأمريكي عبر القضاء على تهديدات وشيكة صادرة عن النظام الإيراني"، حد قوله.

وأضاف أن "الأنشطة العدائية للنظام الإيراني تُعرّض الولايات المتحدة وقواتنا وقواعدنا في الخارج وحلفائنا في أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر"، وفق قوله.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما توعدت إيران "برد قاس".