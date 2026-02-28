فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران حزب الإصلاح يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ويعتبر سلوكها نهجًا تجاوز سيادة الدول عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل ''خامنئي'' وتتحدث عن العثور على جثته ماذا قال ترامب في خطاب الحرب الأخير؟ 500 هدف في أكثر من 20 مدينة إيرانية.. حصيلة اليوم الأول للحرب اليمن تدين الهجمات الإيرانية ''السافرة'' على دول المنطقة وتحذر الحوثيين (بيان) هل قُتل المرشد الإيراني خامنئي؟ (صورة) بيان سعودي عاجل: المملكة تدرس الرد على إيران وتصف الهجوم على الرياض والشرقية بالسافر والجبان التهابات المهبل.. أطعمة تزيد من الإصابة بها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن حرب شاملة ضد إيران، متوعدا بتدمير برنامجها الصاروخي وأسطولها البحري، وحذّر من أن "القنابل ستسقط في كل مكان".
ودعا ترامب، في فيديو مصور نشره عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، الجيش والشرطة وقوات الحرس الثوري بإيران إلى "إلقاء السلاح" وإلا "سيواجهون موتا محققا"، وفق تعبيره.
وقال ترامب في الفيديو: "قبل وقت قصير، بدأت القوات العسكرية الأمريكية عمليات قتالية كبرى في إيران".
وأعتبر أن الهدف من العملية هو "الدفاع عن الشعب الأمريكي عبر القضاء على تهديدات وشيكة صادرة عن النظام الإيراني"، حد قوله.
وأضاف أن "الأنشطة العدائية للنظام الإيراني تُعرّض الولايات المتحدة وقواتنا وقواعدنا في الخارج وحلفائنا في أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر"، وفق قوله.
وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما توعدت إيران "برد قاس".