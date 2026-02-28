500 هدف في أكثر من 20 مدينة إيرانية.. حصيلة اليوم الأول للحرب

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 106

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نحو 200 طائرة شنت غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية.

وقال: ''هاجمنا 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، في أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو وقد اكتملت''.

مضيفًا: ''هجومنا على إيران تم وفق خطة محكمة وبناء على معلومات استخبارية''.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد استهدفت أكثر من 20 مدينة في عموم البلاد.

وأضاف أن جميع كوادر الهلال الأحمر الإيراني تواصل أعمالها في الميدان.

وحذر المواطنين من الاقتراب من المواقع التي استهدفتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".

فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، كما استهدفت مناطق غير عسكرية في عدة عواصم خليجية.