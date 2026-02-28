اليمن تدين الهجمات الإيرانية ''السافرة'' على دول المنطقة وتحذر الحوثيين (بيان)

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

حذرت الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي، من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعما للأجندة الايرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديدا لمصالح شعبه، وامنه القومي.

وادانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، في انتهاك صريح لسيادتها، واعتداء مرفوض على أمنها واستقرارها، وتصعيد خطير يهدد السلم والأمن الإقليميين.

واكدت الحكومة اليمنية في بيان لها، اليوم السبت، عن تضامن الجمهورية اليمنية الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق.

وجددت أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الجمهورية اليمنية، وأن أي مساس بسيادتها أو استقرارها يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني وللمنظومة العربية برمتها.

واشارت الحكومة، الى إن هذه الاعتداءات تكشف مجدداً عن النهج الإيراني القائم على تصدير الأزمات، وتوسيع رقعة المواجهة عبر سياسات عدوانية وأدوات مسلحة خارجة عن القانون، بما يزعزع أمن دول المنطقة، ويقوض الاستقرار الدولي، ويهدد الممرات المائية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية.

وحملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، وعن أي تداعيات قد تترتب عليه..مؤكدة أن استمرار سياسات تدخله في شؤون المنطقة، لن يجلب سوى مزيد من عدم الاستقرار، والعزلة الدولية.

واكدت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها، ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما في ذلك حقها المشروع في ردع العدوان الغاشم وفقاً للقانون الدولي.

كما دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على ردع أي سلوك من شأنه إشعال مواجهة واسعة ستكون عواقبها كارثية على المنطقة، والعالم.

وفي وقت سابق اليوم، ادانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي استهدفت أراضي وسيادة عدد من الدول الشقيقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.

وأكدت الجمهورية اليمنية، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.

كما أكدت إن أمن هذه الدول الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن، وان اي مساس بسيادتها يمثل تهديداً مباشراً للمنظومة العربية، ولمستقبل الاستقرار الإقليمي برمته.

وحملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والارهاب.

وجددت الحكومة اليمنية، دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون كلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.