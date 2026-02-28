هل قُتل المرشد الإيراني خامنئي؟ (صورة)

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أستهدفت نحو 30 غارة إسرائيلية مقر المرشد الإيراني في طهران، صباح اليوم.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت صورا لأقمار صناعية قالت إنها لمقر إقامة خامنئي في طهران حيث تظهر دمارا واسعا.

وبحسب "نيويورك تايمز"، تظهر الصور مباني منهارة في المجمع الذي يستخدم عادة كمقر إقامة خامنئي، واستضافة مسؤولين كبار.

وتعليقا على تلك الصور، قالت هيئة البث الرسمية، إنه "لا تأكيد في إسرائيل حتى الآن على اغتيال خامنئي".

وفي وقت سابق السبت، نقلت القناة 12 العبرية الخاصة، عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله، إن خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بين أهداف الهجمات الإسرائيلية.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن هناك تقديرات في إسرائيل، بشأن بنجاح عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد اغتيال القائد السابق حسين سلامي، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران في يونيو/ حزيران الماضي.

في سياق متصل أدعى مصدر إسرائيلي وجود "مؤشرات قوية" على اغتيال خامنئي، وفق يسرائيل هيوم.

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إن المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان على قيد الحياة على حد علمه.

وفي أحدث تصريح حول مصير خامنئي، قال نتنياهو، إن هناك أدلة متزايدة أن #خامنئي لم يعد على قيد الحياة.. مؤكدا تدمير مقره بالكامل.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.