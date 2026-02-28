500 هدف في أكثر من 20 مدينة إيرانية.. حصيلة اليوم الأول للحرب اليمن تدين الهجمات الإيرانية ''السافرة'' على دول المنطقة وتحذر الحوثيين (بيان) هل قُتل المرشد الإيراني خامنئي؟ (صورة) بيان سعودي عاجل: المملكة تدرس الرد على إيران وتصف الهجوم على الرياض والشرقية بالسافر والجبان التهابات المهبل.. أطعمة تزيد من الإصابة بها دعوات دولية لخفض التصعيد وتحذير من عواقب خطيرة بعد الضربات على إيران إيران تعلن إطلاق موجة جديدة من الرشقات الصاروخية باتجاه إسرائيل دول خليجية تدين الاستهدافات الصاروخية الإيرانية لأراضيها الخطوط السعودية تلغي رحلات بسبب الوضع في المنطقة ويشمل 8 وجهات صواريخ إيرانية تستهدف شمال إسرائيل ودوي انفجارات في القدس
أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها.
وأكدت إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.
وقالت المملكة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم السبت، "في ضوء هذا العدوان غير المبرر فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".