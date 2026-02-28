بيان سعودي عاجل: المملكة تدرس الرد على إيران وتصف الهجوم على الرياض والشرقية بالسافر والجبان

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 806

أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها.

وأكدت إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وقالت المملكة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم السبت، "في ضوء هذا العدوان غير المبرر فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".