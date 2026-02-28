التهابات المهبل.. أطعمة تزيد من الإصابة بها

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

فطريات المهبل هي عدوى شائعة تسبب أعراض مُزعجة، وتنتج غالباً عندما يختل التوازن البكتيري في المهبل، وقد تحدث التهابات المهبل لأسباب مختلفة، منها خيارات الطعام غير الصحية، إليكِ بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة المهبل.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" أطعمة يمكن أن تسبب فطريات المهبل من الضروري تجنبها، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

أطعمة يمكن أن تسبب فطريات المهبل1- الأطعمة السكريةأصبحت الأطعمة السكرية أكثر استهلاكًا من بين الأطعمة الأخرى، وغالباً ما تحتوي الأطعمة المعلبة أيضاً على سكر مضاف، بما في ذلك رقائق البطاطس المنكهة قد تستمتع بتناولها دفعة واحدة، وتناول كميات كبيرة من السكر قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المهبل، مثل التهابات الخميرة.

تحدث عدوى الخميرة نتيجة فرط نمو فطر المبيضات البيضاء في المهبل. يتغذى هذا الفطر على السكر، وقد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى اختلال التوازن الطبيعي للبكتيريا المهبلية، مما يُسبب العدوى.

2- الأطعمة النشويةتشير الدراسات إلى أن الأطعمة النشوية، مثل البطاطس والخبز والأرز والمعكرونة والحبوب، هى المصدر الرئيسي للكربوهيدرات، وعند اختيارك للأنواع المناسبة من الأطعمة النشوية، فإنك تلبي احتياجاتك اليومية من العناصر الغذائية مثل الألياف والكالسيوم والحديد والفيتامينات، ومع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالنشويات أحيانًا إلى اضطرابات في صحة المهبل، مما قد يسبب التهابات.

تناول الأطعمة النشوية، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ويقلل من المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.

3- الأطعمة الحمضيةمستوى الحموضة في الجسم يمكن أن يساهم أيضاً في الإصابة بالتهابات المهبل، وخاصةً العدوى الفطرية والتي تزداد احتمالية حدوثها عندما يكون البول حمضياً، ويشمل ذلك تناول أطعمة مثل بعض الأطعمة المصنعة أو السكرية.

أطعمة يمكن أن تقلل الإصابة بفطريات المهبل يعتمد الحد من التهابات المهبل بشكل أساسي على الحفاظ على بيئة مهبلية صحية، وبينما تلعب النظافة دورًا هامًا، فإن بعض الأطعمة قد تساعد أيضًا، ومنها:

1- الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل منتجات الصويا والزبادي

2- الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأزرق والرمان والفراولة والتفاح

3- الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة

4- الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التفاح والجزر والمكسرات والحبوب الكاملةعادات خاطئة تسبب فطريات المهبلحسب ما أوضحه الدكتور وليد البوشي أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية والعقم بالقصر العيني،

هناك عادات خاطئة قد تسبب فطريات المهبل ومن بين هذه العادات:

1- التكاسل عن تغير الفوط الصحية خلال الدورة الشهرية التي تزيد فرص الإصابة بالعدوى الفطرية.

2- عدم إزالة الشعر في المنطقة التناسلية، مع زيادة التعرق قد تُعد بيئة خصبة لنمو الفطريات.

3- الإفراط في تناول المضادات الحيوية التي قد تسبب ما يعرف بـ "المقاومة" وتقضي على البكتيريا النافعة التي تُبقي الخميرة تحت السيطرة، ومنها حدوث الفطريات.

4- لبس الملابس الضيقة واستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتيوي على المواد الكيماوية التي تسبب الالتهابات ونمو القطريات.

5- الرطوبة والسمنة، حيث أن عدم تجفيف هذه المنطقة قد يسبب الغصابة بفطريات المهبل، لذا من الضروري تجفيف المنطقة لتقليل فرص الإصابة لها