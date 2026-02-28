إيران تعلن إطلاق موجة جديدة من الرشقات الصاروخية باتجاه إسرائيل

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وبحسب التلفزيون الرسمي، أطلقت القوات المسلحة الإيرانية موجة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".

فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل