التهابات المهبل.. أطعمة تزيد من الإصابة بها دعوات دولية لخفض التصعيد وتحذير من عواقب خطيرة بعد الضربات على إيران إيران تعلن إطلاق موجة جديدة من الرشقات الصاروخية باتجاه إسرائيل دول خليجية تدين الاستهدافات الصاروخية الإيرانية لأراضيها الخطوط السعودية تلغي رحلات بسبب الوضع في المنطقة ويشمل 8 وجهات صواريخ إيرانية تستهدف شمال إسرائيل ودوي انفجارات في القدس إغلاق أجواء واعتراض صواريخ إيرانية في دول خليجية نار الشرق تشتعل… ترمب يعلن الحرب على إيران ونتنياهو: لحظة إسقاط التهديد حانت بلا قيود تحذر من إعادة تدوير القيادات الأمنية المتورطة بانتهاكات جسيمة في عدن وتطالب بفتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات الأمنية الأمم المتحدة تطلق برنامجاً أوسع لإعادة اللاجئين الصوماليين من اليمن
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
وبحسب التلفزيون الرسمي، أطلقت القوات المسلحة الإيرانية موجة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.
وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.
وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري".
فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".
من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل