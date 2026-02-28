الخطوط السعودية تلغي رحلات بسبب الوضع في المنطقة ويشمل 8 وجهات

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت «الخطوط السعودية»، السبت، إلغاء عدد من رحلاتها تطبيقاً لمعايير الأمن والسلامة، وذلك نظراً لتطور الوضع في المنطقة، وإغلاق المجالات الجوية.

وأضافت الشركة، في بيان، أن مركز تنسيق الطوارئ يتابع المستجدات مع الجهات المعنية، مهيبةً بضيوفها التَّحقُّق من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار.

وذكرت «الخطوط السعودية»، في بيان إلحاقي، أنها ألغت رحلاتها من وإلى عمّان، والكويت، وأبوظبي، ودبي، والدوحة، والبحرين، وموسكو، وبيشاور، حتى الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي، يوم الاثنين 2 مارس (آذار) 2026؛ وذلك بسبب استمرار الأوضاع الراهنة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إشعار المسافرين بمستجدات الرحلات عبر وسائل التواصل المرتبطة بحجوزاتهم، حاثةً إياهم على التَّحقُّق من حالتها قبل التوجه إلى المطار، ومؤكدة أنها تولي سلامة الضيوف وأطقم الرحلات أهميةً وأولويةً، وستقدم تحديثات إضافية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبها، دعت «طيران ناس» المسافرين للتأكد من حالة رحلاتهم عبر قنواتها الرسمية قبل التوجُّه إلى المطار، نظراً لتأثر الحركة الجوية بعد إغلاق المجال الجوي في بعض وجهاتها؛ نتيجة الأحداث الراهنة.

بدورها، طالَبَت «طيران أديل» المسافرين بالتحقُّق من حالات رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني، أو التطبيق قبل التوجُّه إلى المطار، نظراً لإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة، وتأثير ذلك على عدد من شركات الطيران.

وأضافت «طيران أديل»، أنَّه سيتم إبلاغ المسافرين في حال وجود أي تغييرات على حجوزاتهم، أو جداول رحلاتهم عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية