نار الشرق تشتعل… ترمب يعلن الحرب على إيران ونتنياهو: لحظة إسقاط التهديد حانت

السبت 28 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 106

في تطور مدوٍ هزّ المنطقة والعالم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء «عمليات قتالية كبرى ومستمرة» ضد إيران، مؤكداً أن بلاده دخلت مرحلة الحسم لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي «إلى الأبد».

ترمب قال بلهجة حاسمة إن الجيش الأميركي بدأ ضربات واسعة تستهدف البرنامج النووي والبنية الصاروخية والقدرات البحرية الإيرانية، متوعداً بـ«تدمير كامل» لأي تهديد يطال القوات الأميركية أو الحلفاء.

وأضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية، ولو كلّف الأمر مواجهة مفتوحة. نتنياهو يدخل على الخط: إزالة التهديد الوجودي

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تشارك في العملية العسكرية إلى جانب الولايات المتحدة، معتبراً أن ما يجري هو «لحظة تاريخية لإزالة التهديد الوجودي».

ودعا الإيرانيين إلى «استغلال الفرصة» والوقوف ضد قيادتهم. صفارات الإنذار تدوي بالتزامن مع الضربات، دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل تحسباً لرد صاروخي إيراني، فيما رفعت تل أبيب وواشنطن حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، وسط توقعات برد قد يشعل المنطقة بأكملها.

المنطقة على حافة الانفجار التصريحات النارية والعمليات العسكرية المتسارعة تضع الشرق الأوسط أمام أخطر منعطف منذ سنوات. واشنطن تتحدث عن «معركة لمنع إيران النووية»، وطهران تلوّح برد قاسٍ. الساعات المقبلة قد ترسم خريطة جديدة للصراع… أو تفتح أبواب مواجهة إقليمية شاملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.