الأمم المتحدة تطلق برنامجاً أوسع لإعادة اللاجئين الصوماليين من اليمن

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تنفيذ أول عملية عودة طوعية للاجئين الصوماليين من اليمن إلى بلادهم خلال العام الجاري.

مؤكدة أن هذه الخطوة تعد انطلاقة لبرنامج أوسع يستهدف اللاجئين الراغبين في العودة.

وأفادت المفوضية أن العملية نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتهدف الآلية المنظمة إلى ضمان عودة آمنة وكريمة.

كما شملت العملية توفير الترتيبات اللوجستية والدعم للمستفيدين في مراحل السفر والاستقرار الأولي.

وأكدت المفوضية أن هذه الدفعة هي بداية لسلسلة عمليات مرتقبة في ضوء تحسن نسبي في الأوضاع داخل بعض المناطق في الصومال.

وشددت المفوضية على أن العودة تتم بناءً على رغبة اللاجئين أنفسهم ووفق معايير الحماية الدولية.

ويستضيف اليمن أعدادًا كبيرة من اللاجئين الصوماليين الفارين من النزاعات والتحديات الإنسانية.