نتائج قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

استضاف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، مراسم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام منافسات ثمن النهائي بنظام الذهاب والإياب حيث تقام جولة الذهاب يومي 10 و11 مارس المقبل. وجولة الإياب يومي 17 و18 مارس المقبل لتحديد الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ثمن النهائي.
وفيما يلي مواجهات ثمن النهائي:
مانشستر سيتي - ريال مدريد
سبورتنغ لشبونة - بودو غليمت
باريس سان جيرمان - تشيلسي
نيوكاسل يونايتد - برشلونة
ليفربول - غالطة سراي
توتنهام - أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ - أتالانتا
آرسنال - باير ليفركوزن.