سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن في مهمة سياسية خاصة بمحافظة تعز

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 235

التقى سفير مجلس التعاون لدول الخليجي لدى اليمن، سرحان المنيخر، برئيس وأعضاء لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي بمحافظة تعز، في إطار المساعي الخليجية الرامية لتعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية اليمنية.

وخلال اللقاء، استعرض وفد اللجنة، برئاسة الدكتور عبدالسلام رزاز وعضوية نخبة من الأكاديميين والسياسيين (ألفت الدبعي، باسم الحاج، عادل العقيبي، عبدالباري البركاني، أحمد الشرعبي، وأحمد عثمان)، البرامج والمبادرات التي نُفذت لتقوية النسيج المجتمعي وتطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأثنى السفير المنيخر على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة، معتبراً أن ما حققته تعز في نشر ثقافة الحوار والإنصاف يمثل "نموذجاً يُحتذى به" لبقية المحافظات اليمنية في سبيل استعادة مؤسسات الدولة.

كما جدد السفير تأكيد الموقف الخليجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، مؤكداً استمرار مساندة الشعب اليمني للوصول إلى سلام شامل ومستدام ينهي المعاناة الإنسانية ويحفظ أمن المنطقة.