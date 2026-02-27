آخر الاخبار

تصريحات جديدة لترامب حول إيران

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
عدد القراءات 158

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن إيران. مضيفًا: ''لا أريد استخدام القوة العسكرية، لكن أحيانا تجبر على ذلك''.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس: ''نريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية''.

وأضاف: ''إيران لا تنطق بتلك الكلمات الذهبية المتعلقة بـ"عدم امتلاك سلاح نووي"، ولست راضيا عن أسلوبهم في المفاوضات''.

وتابع : ''قد يحدث تغيير في النظام بإيران، وقد لا يحدث، من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات (مع إيران) اليوم الجمعة.

