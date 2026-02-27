ما طبيعة الخلاف بين أفغانستان وباكستان وأسباب النزاع الحدودي؟ تصريحات جديدة لترامب حول إيران استعدادات للإحتفاء بيوم اللغة السقطرية ترتيبات مع شركة صينية لتشغيل ترانزيت ميناء عدن الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون: هذا النجم الشاب هو وريث صلاح في ليفربول رونالدو يقتحم قطاع الأندية الكروية… صفقة ألميريا تعكس طموحه خارج المستطيل الأخضر وزير الدفاع: يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي الصحفي المياحي حراً بعد 17 شهراً قضاها في سجون الحوثيين بسبب منشور على فيسبوك (صورة) السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار دولار وتبدأ إنتاج الغاز في الجافورة لتعزيز مكانة المملكة بين كبار منتجي الغاز عالميً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن إيران. مضيفًا: ''لا أريد استخدام القوة العسكرية، لكن أحيانا تجبر على ذلك''.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس: ''نريد التوصل إلى اتفاق مع إيران، إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية''.
وأضاف: ''إيران لا تنطق بتلك الكلمات الذهبية المتعلقة بـ"عدم امتلاك سلاح نووي"، ولست راضيا عن أسلوبهم في المفاوضات''.
وتابع : ''قد يحدث تغيير في النظام بإيران، وقد لا يحدث، من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات (مع إيران) اليوم الجمعة.