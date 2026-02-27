استعدادات للإحتفاء بيوم اللغة السقطرية

آخر الاخبار

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
يستعد مركز اللغة السقطرية للدراسات والبحوث بمحافظة أرخبيل سقطرى لتنظيم فعالية الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبإشراف مكتب الثقافة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات إقامة أمسيات فنية وتراثية خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى إحياء وصون الموروث الثقافي واللغوي السقطري، وتعزيز حضوره بين مختلف فئات المجتمع.

وستشهد الأمسيات، تقديم عدد من الفنون التراثية السقطرية البدوية والساحلية، من بينها فنون (هدانه) و(قانونه) و(مولد) و(تنوتر) و(صمهر) و(تعادهن)، إلى جانب عروض فلكلورية أخرى تجسد أصالة التراث السقطري وتنوعه الثقافي.

وأكد القائمون على الفعالية، أن الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية يأتي تأكيدًا على أهمية الحفاظ على اللغة السقطرية بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية لأبناء سقطرى، ودورها في صون التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال القادمة.

واللغة السقطرية هي لغة سامية (جنوب عربية) عريقة، يتحدث بها سكان أرخبيل سقطرى (اليمن) الأصليون، وتعد لغة شفهية بامتياز تميزت بـ "الشين الجانبية" وتاريخها يمتد لآلاف السنين. تعتمد كليًا على النطق، ولها قواعدها الخاصة، وتتميز بتراث شعري وفلكلوري غني يجسد هوية سكانها.

