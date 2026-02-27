ما طبيعة الخلاف بين أفغانستان وباكستان وأسباب النزاع الحدودي؟ تصريحات جديدة لترامب حول إيران استعدادات للإحتفاء بيوم اللغة السقطرية ترتيبات مع شركة صينية لتشغيل ترانزيت ميناء عدن الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون: هذا النجم الشاب هو وريث صلاح في ليفربول رونالدو يقتحم قطاع الأندية الكروية… صفقة ألميريا تعكس طموحه خارج المستطيل الأخضر وزير الدفاع: يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي الصحفي المياحي حراً بعد 17 شهراً قضاها في سجون الحوثيين بسبب منشور على فيسبوك (صورة) السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار دولار وتبدأ إنتاج الغاز في الجافورة لتعزيز مكانة المملكة بين كبار منتجي الغاز عالميً
كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن، عن تفاهمات واتفاقية جارية مع شركة صينية تهدف إلى استئناف نشاط "الترانزيت" في ميناء عدن والمتوقف منذ عام 2010، دون تفاصيل أكثر.
رئيس المؤسسة محمد أمزربه، قال إن استئناف نشاط "الترانزيت" نقلة نوعية في استعادة الميناء لمكانته كمركز محوري للتجارة الدولية.
و أكد جاهزية ميناء عدن الفنية والتشغيلية لاستقبال مختلف السفن والخطوط الملاحية الدولية مشيرًا إلى استمرار أعمال التطوير الاستراتيجي لمواكبة متطلبات النشاط الملاحي العالمي.