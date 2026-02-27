ترتيبات مع شركة صينية لتشغيل ترانزيت ميناء عدن

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كشفت مؤسسة موانئ خليج عدن، عن تفاهمات واتفاقية جارية مع شركة صينية تهدف إلى استئناف نشاط "الترانزيت" في ميناء عدن والمتوقف منذ عام 2010، دون تفاصيل أكثر.

رئيس المؤسسة محمد أمزربه، قال إن استئناف نشاط "الترانزيت" نقلة نوعية في استعادة الميناء لمكانته كمركز محوري للتجارة الدولية.

و أكد جاهزية ميناء عدن الفنية والتشغيلية لاستقبال مختلف السفن والخطوط الملاحية الدولية مشيرًا إلى استمرار أعمال التطوير الاستراتيجي لمواكبة متطلبات النشاط الملاحي العالمي.