الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون: هذا النجم الشاب هو وريث صلاح في ليفربول

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 / مأرب برس

أشاد كيث وينيس، الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون، بموهبة شابة في صفوف ليفربول، معتبراً إياه البديل المثالي والطويل الأمد للنجم محمد صلاح في "الريدز" خلال السنوات القادمة، وسط تزايد التكهنات حول مستقبل النجم المصري.

يواجه مستقبل محمد صلاح مع ليفربول حالة من الغموض، حيث قد يكون هذا الموسم هو الأخير له مع النادي، خاصة مع تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وظهوره في خلافات مع المدرب آرني سلوت، الذي اعتمد على إجلاسه على مقاعد البدلاء أو استبداله في عدة مناسبات.

وفي تصريحات لموقع "فوتبول إنسايدر"، حدد وينيس جناح ليفربول الشاب، ريو نجوهوما، كأفضل خليفة لصلاح. وأشار وينيس إلى أن شباب وحيوية نجوهوما أظهرت مؤشرات قوية، خاصة بعد حسم النادي لملفه التعاقدي في ظل اهتمام أندية أخرى مثل تشيلسي.

وأضاف وينيس: "أعتقد أن نجوهوما استقر، ويستمتع بكرة القدم، والجماهير تحبه وترى مستقبله بوضوح". كما تطرق إلى أداء الفريق بشكل عام، مشيراً إلى أن ليفربول كان محظوظاً في فوزه الأخير، وأن مثل هذه الانتصارات تصبح حاسمة عندما يتراجع الأداء.

وختم وينيس حديثه بالتأكيد على أن صلاح يدرس خياراته حالياً، مشيراً إلى أن مستواه الحالي بعيد عن مستواه في الموسم الماضي، وأن الكثيرين يرون أنه كان يجب أن يرحل الصيف الماضي. ومع ذلك، يرى وينيس أن نجوهوما هو "الوريث المنتظر" وموهبة شابة ومثيرة، مرجحاً أنه سيكون جزءاً أساسياً من التغييرات القادمة في تشكيلة ليفربول.