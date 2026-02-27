الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون: هذا النجم الشاب هو وريث صلاح في ليفربول رونالدو يقتحم قطاع الأندية الكروية… صفقة ألميريا تعكس طموحه خارج المستطيل الأخضر وزير الدفاع: يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي الصحفي المياحي حراً بعد 17 شهراً قضاها في سجون الحوثيين بسبب منشور على فيسبوك (صورة) السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار دولار وتبدأ إنتاج الغاز في الجافورة لتعزيز مكانة المملكة بين كبار منتجي الغاز عالميً توجيهات صارمة لوزارة الداخلية تستبق تظاهرة دعا إليها المجلس الانتقالي المنحل في عدن الأحزاب اليمنية: المساعدات السعودية تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة جرائم ضد الإنسانية في الجنوب اليمني؟ تقرير دولي يطالب بتحقيق مستقل في السجون السرية السعودية تعيد رسم موازين القوى في اليمن بعد انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي
استحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على 25% من نادي ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، وفقا لما أعلن اليوم الخميس في خطوة جديدة ضمن مسار تنويع استثماراته.
وتعكس هذه العملية "طموح" اللاعب في "الانخراط في مساهمات الأندية الكروية المحترفة"، وفق بيان لم يحدد التفاصيل المالية للصفقة.
رونالدو يستحوذ على نسبة من ملكية ألميريا
وجرت عملية التملك عبر شركته الاستثمارية الجديدة المخصصة للقطاع الرياضي "سي آر سفن سبورتس إنفستمنت"، التي أنشئت حديثا بهدف تجميع استثماراته في قطاع الرياضة.
وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات: "أتطلع إلى العمل مع الفريق الإداري لدعم المرحلة المقبلة من تطوير النادي".
وأضاف في بيان نشره نادي ألميريا: "منذ وقت طويل، كان طموحي الإسهام في كرة القدم خارج حدود الملعب. نادي ألميريا يتمتع بقاعدة صلبة وإمكانات نمو واضحة".
من جهته، رحب رئيس النادي السعودي محمد الخريجي بانضمام مهاجم ريال مدريد السابق، معتبرا أنه يدرك "القدرات" الكامنة في المشروع.
وأضاف: "نحن سعداء للغاية باختيار كريستيانو لنادينا للاستثمار فيه. يعتبر أفضل لاعب في التاريخ، ويعرف كرة القدم الإسبانية جيدا، ويدرك الإمكانات التي نعمل على بنائها هنا، سواء على مستوى الفريق الأول أو أكاديمية الناشئين".
استثمارات رونالدو
ويواصل رونالدو الذي يلعب حاليا مع النصر السعودي، التحضير لمستقبله عبر توسيع محفظته الاستثمارية في قطاعات ينشط فيها مسبقا، مثل الفنادق والصحة والرفاهية والإعلام.
ويبلغ المهاجم البرتغالي 41 عاما، ومن المتوقع أن يشارك الصيف المقبل في كأس العالم السادسة له، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقد سبق أن أعلن أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته.