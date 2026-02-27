وزير الدفاع:  يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي

توكل كرمان: إيران وراء زعزعة الاستقرار ودعم المليشيات في المنطقة ودعم الشعوب للحرية هو الطريق لا العمليات العسكرية عاجل: المجلس الرئاسي يحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد الإقليمي ويرفض استخدام الأراضي اليمنية منصة لهجمات إيرانية موجة تسريح كبرى تضرب قطاع التقنية… الذكاء الاصطناعي يطيح بآلاف الوظائف ويثير ذعر الأسواق هدف قاتل في الدقيقة 96 يمنح نابولي انتصارًا مثيرًا على هيلاس فيرونا غضب فاركي ينفجر بعد صافرة النهاية… طرد مثير لمدرب ليدز أمام السيتي عاجل.. ترامب يؤكد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي الصيعري: منفذ الوديعة يستعد لمرحلة انتقالية كبرى عبر منظومة التحول الرقمي والنافذة السيادية والايرادات تجاوزت 133 مليار ريال 2025 اتحاد الطلبة اليمنيين في العراق يقيم أمسية ثقافية تعكس روح الانتماء والتكامل بين أبناء الجالية اليمنية فهد الداعري ينال الدكتوراه بامتياز عن أطروحة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي إيران تقصف خمس دول خليجية لأول مرة… معركة إقليمية كبرى بين واشنطن وتل أبيب وطهران
شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش، وتطبيق معايير الحوكمة بما يضمن ضبط قاعدة البيانات وتحقيق الانضباط الاداري والمالي.
ووجه الوزير العقيلي خلال اجتماعه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن بهيئة القوى البشرية ومدراء الدوائر التابعة لها، بحضور مساعده للشؤون القوى البشرية، اللواء الركن محمد باتيس، ورئيس الهيئة اللواء الركن احمد المرزوقي، بضبط وتنظيم بيانات القوات المسلحة، وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطوير الأداء الإداري.
من جانبها أكدت قيادة القوى البشرية، حرصها على تنفيذ توجيهات قيادة الوزارة للارتقاء بالعمل المؤسسي وضبط بيانات القوات المسلحة.
في سياق اخر، التقى وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، هيئة الاستخبارات والاستطلاع، ومدراء الدوائر التابعة لها برئاسة اللواء الركن احمد اليافعي، لمناقشة تعزيز العمل الاستخباري بما يحقق الأهداف ذات العلاقة.