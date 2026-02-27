وزير الدفاع:  يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش، وتطبيق معايير الحوكمة بما يضمن ضبط قاعدة البيانات وتحقيق الانضباط الاداري والمالي.



ووجه الوزير العقيلي خلال اجتماعه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن بهيئة القوى البشرية ومدراء الدوائر التابعة لها، بحضور مساعده للشؤون القوى البشرية، اللواء الركن محمد باتيس، ورئيس الهيئة اللواء الركن احمد المرزوقي، بضبط وتنظيم بيانات القوات المسلحة، وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطوير الأداء الإداري.



من جانبها أكدت قيادة القوى البشرية، حرصها على تنفيذ توجيهات قيادة الوزارة للارتقاء بالعمل المؤسسي وضبط بيانات القوات المسلحة.



في سياق اخر، التقى وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، هيئة الاستخبارات والاستطلاع، ومدراء الدوائر التابعة لها برئاسة اللواء الركن احمد اليافعي، لمناقشة تعزيز العمل الاستخباري بما يحقق الأهداف ذات العلاقة.