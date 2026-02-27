الصحفي المياحي حراً بعد 17 شهراً قضاها في سجون الحوثيين بسبب منشور على فيسبوك (صورة)

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- تغطية خاصة

باركت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، إطلاق سراح الصحفي والكاتب محمد المياحي، المختطف منذ 20 سبتمبر 2024 في سجون جماعة الحوثي، على خلفية إبداء رأي شخصي عبر موقع فيسبوك، في انتهاكٍ صارخ لحرية الرأي والتعبير، ومخالفةٍ واضحة لكافة القوانين والمواثيق الضامنة لحرية العمل الصحفي وحماية صوت الحقيقة.

وقالت الرابطة في بيان وصل مأرب برس: ''وإذ نرحب بهذه الخطوة، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب''.

كما رحب المركز الأمريكي للعدالة بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من ‎سجون جماعة الحوثي، على خلفية آرائه السياسية التي عبّر عنها سلميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب المركز، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويهم دون إبطاء، وفق بيان.

وأفرجت جماعة الحوثي، فجر اليوم (الخميس)، عن الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي بعد 17 شهراً من الاختطاف والتغييب في سجونها بصنعاء.

وقالت نقابة الصحفيين، إن مليشيا الحوثي أفرجت عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، بعد عام وخمسة أشهر من اعتقاله. مشيرة إلى أن الإفراج جاء بعد قرار قضائي صدر أواخر ديسمبر 2025 يقضي بالاكتفاء بمدة السجن والإفراج عنه، لكن تنفيذ القرار تأخر نحو شهرين.

وأكد محامي المياحي الحقوقي عمار ياسين، خروج الأخير من سجون المليشيا، ونشر صور تجمعهما قال إنها أثناء العودة إلى منزل المياحي.

في الـ 28 من ديسمبر الماضي، أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة، حكمها بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها محمد في محبسه والافراج عنه.

وفي مايو من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين حكمًا بسجن المياحي 18 شهرًا على خلفية منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختُطف المياحي من منزله في 20 سبتمبر2024 على يد مسلحين حوثيين، وظل مخفيًا قسريًا لأشهر قبل أن يُعرض على المحكمة في جلسة وُصفت بـ"الصورية"، إذ تمت تلاوة الحكم عبر هاتف محمول داخل القاعة، في انتهاك صريح لمعايير المحاكمة العادلة، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين.