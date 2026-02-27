وزير الدفاع: يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي الصحفي المياحي حراً بعد 17 شهراً قضاها في سجون الحوثيين بسبب منشور على فيسبوك (صورة) السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار دولار وتبدأ إنتاج الغاز في الجافورة لتعزيز مكانة المملكة بين كبار منتجي الغاز عالميً توجيهات صارمة لوزارة الداخلية تستبق تظاهرة دعا إليها المجلس الانتقالي المنحل في عدن الأحزاب اليمنية: المساعدات السعودية تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة جرائم ضد الإنسانية في الجنوب اليمني؟ تقرير دولي يطالب بتحقيق مستقل في السجون السرية السعودية تعيد رسم موازين القوى في اليمن بعد انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي الخنبشي يُبشر أبناء حضرموت بمشروع يعزز كهرباء المحافظة بـ 200 ميجاوات بعد المنحة السعودية.. تحديد موعد صرف مرتبات الموظفين للقطاعين المدني والعسكري في اليمن بشكل عاجل دون تأخير
باركت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، إطلاق سراح الصحفي والكاتب محمد المياحي، المختطف منذ 20 سبتمبر 2024 في سجون جماعة الحوثي، على خلفية إبداء رأي شخصي عبر موقع فيسبوك، في انتهاكٍ صارخ لحرية الرأي والتعبير، ومخالفةٍ واضحة لكافة القوانين والمواثيق الضامنة لحرية العمل الصحفي وحماية صوت الحقيقة.
وقالت الرابطة في بيان وصل مأرب برس: ''وإذ نرحب بهذه الخطوة، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب''.
كما رحب المركز الأمريكي للعدالة بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، على خلفية آرائه السياسية التي عبّر عنها سلميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب المركز، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويهم دون إبطاء، وفق بيان.
وأفرجت جماعة الحوثي، فجر اليوم (الخميس)، عن الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي بعد 17 شهراً من الاختطاف والتغييب في سجونها بصنعاء.
وقالت نقابة الصحفيين، إن مليشيا الحوثي أفرجت عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، بعد عام وخمسة أشهر من اعتقاله. مشيرة إلى أن الإفراج جاء بعد قرار قضائي صدر أواخر ديسمبر 2025 يقضي بالاكتفاء بمدة السجن والإفراج عنه، لكن تنفيذ القرار تأخر نحو شهرين.
وأكد محامي المياحي الحقوقي عمار ياسين، خروج الأخير من سجون المليشيا، ونشر صور تجمعهما قال إنها أثناء العودة إلى منزل المياحي.
في الـ 28 من ديسمبر الماضي، أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة، حكمها بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها محمد في محبسه والافراج عنه.
وفي مايو من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين حكمًا بسجن المياحي 18 شهرًا على خلفية منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واختُطف المياحي من منزله في 20 سبتمبر2024 على يد مسلحين حوثيين، وظل مخفيًا قسريًا لأشهر قبل أن يُعرض على المحكمة في جلسة وُصفت بـ"الصورية"، إذ تمت تلاوة الحكم عبر هاتف محمول داخل القاعة، في انتهاك صريح لمعايير المحاكمة العادلة، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين.