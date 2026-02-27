السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 78

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من المعادن تشمل نحو 1500 طن من الذهب المؤكد وشبه المؤكد، إضافة إلى أكثر من 30 مليار طن من خام الحديد، في ما اعتبرته خطوة يمكن أن تشكل قاعدة استراتيجية لدعم الاقتصاد السوداني.

وقال المدير العام للهيئة، أحمد هارون التوم، إن هذه الاحتياطيات تمثل فرصة حقيقية لإطلاق استثمارات واسعة في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن تطوير عمليات الإنتاج والتصنيع المحلي للمعادن من شأنه تعزيز القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للبلاد.

ويأتي الإعلان في وقت يسعى فيه السودان إلى تنويع مصادر الدخل والبحث عن موارد جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث ينظر إلى قطاع التعدين باعتباره أحد أبرز القطاعات القادرة على دفع النمو خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة "SMRC" التابعة لوزارة المعادن عن تحقيق إنتاج قياسي من الذهب خلال عام 2025 بلغ 70.15 طن، متجاوزة الخطة المستهدفة بنسبة 113% مقارنة بنحو 62.02 طن كانت مقررة.

وساهم قطاع التعدين التقليدي بالنسبة الأكبر من الإنتاج الكلي حيث بلغ 58.376 طن بنسبة إنجاز وصلت إلى 116% من المخطط، فيما سجلت شركات معالجة المخلفات إنتاجاً قدره 5.678 طن بنسبة 110%، وحققت شركات الامتياز المنتجة 5.963 طن بنسبة 95%، بينما اقتصر إنتاج التعدين الصغير على 0.141 طن بنسبة 59%.

وعلى صعيد الإيرادات، حققت الشركة إجمالي دخل بلغ 1.087 تريليون جنيه سوداني بنسبة إنجاز 132% من الربط المخطط البالغ 821 مليار جنيه بزيادة قدرها 295 مليار عن العام السابق، كما بلغت صادرات الذهب الحر 12.507 طن محققة حصيلة تصديرية قدرها 1.3 مليار دولار.