توجيهات صارمة لوزارة الداخلية تستبق تظاهرة دعا إليها المجلس الانتقالي المنحل في عدن

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- عدن

وجهت وزارة الداخلية في اليمن مساء الخميس، بمنع إقامة أي مظاهرات أو تجمعات في العاصمة المؤقتة عدن، عشية دعوة المجلس الانتقالي المنحل، أنصاره للتظاهر غدا الجمعة في عدن.

وأصدر وزير الداخلية في الحكومة اليمنية اللواء الركن إبراهيم حيدان، توجيهات صارمة بمنع إقامة أي مظاهرات أو تجمعات احتجاجية في مدينة عدن، خلال الفترة الراهنة.

التوجيهات المباشرة إلى مدير أمن عدن وقيادات قوات الأمن الوطني والقوات الخاصة، قضت بمنع أي فعاليات احتجاجية في المدينة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

تأتي هذه الإجراءات- بحسب توجيهات الوزير حيدان- ضمن مساعٍ للحفاظ على السكينة العامة، وحماية المنشآت الحيوية، ومنع أي أعمال شغب قد تصاحب التجمعات غير المرخصة، إضافة إلى قطع الطريق أمام محاولات استغلال المطالب الشعبية لتنفيذ أجندات تضر بالأمن القومي.

يذكر أن المجلس الانتقالي "المنحل"، دعا أنصاره في المحافظات الجنوبية للمشاركة في ما أسماها "مليونية الثبات" غداً الجمعة في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقبل أيام دفع الانتقالي المدعوم من الإمارات، فلوله لاقتحام قصر معاشيق مقر اقامة الحكومة، ما تسبب في اشتباك مع الحراسة وأجهزة الأمن، لتعلن اللجنة الأمنية بالمحافظة، أنها لن تتهاون مع من يحاول زعزعة واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، وتوعدت بالضرب بيد من حديد، ثم دفعت ألوية العمالقة وقوات درع الوطن بتعزيزات عسكرية، للإنتشار في عدن وتأمين المرافق الحيوية.