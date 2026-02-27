الأحزاب اليمنية: المساعدات السعودية تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة

الجمعة 27 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تُعبر الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على هذا البيان عن بالغ تقديرها وامتنانها لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم متواصل للجمهورية اليمنية على المستويين الحكومي والشعبي، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي الدعم المالي المُعلن من سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة والإسهام في معالجة عجز الموازنة العامة، بما يعزز انتظام الالتزامات المالية للدولة ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية أن هذا الدعم يمثل عنصرًا حاسمًا في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتمكين الدولة اليمنية من أداء مهامها بكفاءة، ودعم مسار التعافي الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

صادر عن:

الأحزاب والمكونات السياسية

26 فبراير 2026م

1- حزب المؤتمر الشعبي العام

2- التجمع اليمني للإصلاح

3- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

4- الحراك الجنوبي السلمي المشارك

5- حزب الرشاد اليمني

6- حزب العدالة والبناء

7- الائتلاف الوطني الجنوبي

8- حركة النهضة للتغيير السلمي

9- حزب التضامن الوطني

10- الحراك الثوري الجنوبي

11- حزب التجمع الوحدوي اليمني

12- اتحاد القوى الشعبية

13- حزب السلم والتنمية

14- حزب البعث العربي الاشتراكي

15- مجلس حضرموت الوطني

16- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

17- مجلس شبوة الوطني العام

18- الحزب الجمهوري

19- حزب جبهة التحرير