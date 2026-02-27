وزير الدفاع: يوجه هيئة القوى البشرية بتنظيم قاعدة البيانات وتعزيز الانضباط الإداري والمالي الصحفي المياحي حراً بعد 17 شهراً قضاها في سجون الحوثيين بسبب منشور على فيسبوك (صورة) السودان يكشف عن أكبر احتياطيات ذهب وحديد في تاريخه الحديث السعودية تستثمر أكثر من 100 مليار دولار وتبدأ إنتاج الغاز في الجافورة لتعزيز مكانة المملكة بين كبار منتجي الغاز عالميً توجيهات صارمة لوزارة الداخلية تستبق تظاهرة دعا إليها المجلس الانتقالي المنحل في عدن الأحزاب اليمنية: المساعدات السعودية تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة جرائم ضد الإنسانية في الجنوب اليمني؟ تقرير دولي يطالب بتحقيق مستقل في السجون السرية السعودية تعيد رسم موازين القوى في اليمن بعد انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي الخنبشي يُبشر أبناء حضرموت بمشروع يعزز كهرباء المحافظة بـ 200 ميجاوات بعد المنحة السعودية.. تحديد موعد صرف مرتبات الموظفين للقطاعين المدني والعسكري في اليمن بشكل عاجل دون تأخير
ثمنت الأحزاب والمكونات السياسية في بيان مشترك، الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية على المستويين الحكومي والشعبي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشادت الأحزاب بإعلان سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تقديم دعم مالي بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، لتغطية رواتب موظفي الدولة والمساهمة في معالجة عجز الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في انتظام الالتزامات المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكدت أن هذا الدعم يمثل عاملًا حاسمًا في ترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والسياسي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بكفاءة، ودعم مسار التعافي الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.
مأرب برس يعيد نشر نص البيان:
تُعبر الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على هذا البيان عن بالغ تقديرها وامتنانها لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم متواصل للجمهورية اليمنية على المستويين الحكومي والشعبي، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويأتي الدعم المالي المُعلن من سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة والإسهام في معالجة عجز الموازنة العامة، بما يعزز انتظام الالتزامات المالية للدولة ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية أن هذا الدعم يمثل عنصرًا حاسمًا في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتمكين الدولة اليمنية من أداء مهامها بكفاءة، ودعم مسار التعافي الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.
صادر عن:
الأحزاب والمكونات السياسية
26 فبراير 2026م
1- حزب المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
4- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
5- حزب الرشاد اليمني
6- حزب العدالة والبناء
7- الائتلاف الوطني الجنوبي
8- حركة النهضة للتغيير السلمي
9- حزب التضامن الوطني
10- الحراك الثوري الجنوبي
11- حزب التجمع الوحدوي اليمني
12- اتحاد القوى الشعبية
13- حزب السلم والتنمية
14- حزب البعث العربي الاشتراكي
15- مجلس حضرموت الوطني
16- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
17- مجلس شبوة الوطني العام
18- الحزب الجمهوري
19- حزب جبهة التحرير