الخنبشي يُبشر أبناء حضرموت بمشروع يعزز كهرباء المحافظة بـ 200 ميجاوات

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي توقيع اتفاقية مع شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية لتعزيز منظومة الكهرباء بقدرة 200 ميجاوات، موزعة مناصفة بين الساحل والوادي، لمواجهة تزايد الطلب والانقطاعات المتكررة.

وأوضح أن الاتفاقية جاءت بدعم ومساهمة فاعلة من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، مع خطط مستقبلية لتوسعة شبكات النقل، مشيدًا بدورها اللوجستي في إنجاح المشروع الذي يمثل خطوة استراتيجية لاستقرار الخدمة في عموم مديريات الحافظة.

وأكد قرب بدء تنفيذ المشروع وإدخال المولدات وفق أعلى المعايير، بما يخفف معاناة المواطنين ويضمن استقرار الكهرباء خلال الصيف القادم.

