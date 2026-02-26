بعد المنحة السعودية.. تحديد موعد صرف مرتبات الموظفين للقطاعين المدني والعسكري في اليمن بشكل عاجل دون تأخير

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

وجّه رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور شائع محسن الزنداني، البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، بالبدء بتسليم مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، بشكل عاجل ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك استنادا إلى الدعم المالي الجديد المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، لدى ترؤسه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع ضم محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ونائبه هاني وهاب، على أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهات المعنية لضمان انسيابية عملية الصرف دون أي تأخير وابتداء من يوم الاحد القادم.

وأكد أن الحكومة تضع ملف المرتبات في صدارة أولوياتها باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً تجاه موظفي الدولة الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني في مختلف الظروف.

وجدد الدكتور الزنداني، الإشادة بالدعم الاقتصادي الجديد المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة، امتداداً لمواقف المملكة المشرفة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.. لافتا الى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادة السعودية على استقرار اليمن وأمنه وتعافي اقتصاده.

ولفت رئيس الوزراء وزير الخارجية، الى أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز الموارد العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومعالجة الاختلالات المالية، بما يضمن استدامة صرف المرتبات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والنقدي.. مؤكدا أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يواجهها المواطنين، وتتعامل معها بمسؤولية كاملة، وأن استقرار المرتبات وتحسين الخدمات يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وكشف مسؤول سعودي، الأربعاء، عن تقديم المملكة 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وعجز الميزانية، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي، فإن هذا التحرك يأتي بعد أسابيع من إعلان السعودية عن مشروعات تنموية في جنوب اليمن بلغت كلفتها 500 مليون دولار، يتركز معظمها في مناطق عديدة من اليمن.