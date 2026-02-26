الأمير خالد بن سلمان: السعودية تستجيب بشكل عاجل دعمًا للحكومة اليمنية

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة قدمت دعماً اقتصادياً لعجز الموازنة اليمنية المخصصة للرواتب.

وكتب الأمير على حسابه في منصة إكس، فجر الخميس: ''إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصص للرواتب عبر ‎البرنامج السعودي لتنيمة وإعمار اليمن، استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بدفع المرتبات''.

في هذا السياق قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة يمثل رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار.

وجدد العليمي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معتبراً الدعم امتداداً لمواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وقال: "كما يؤكد هذا الموقف الأخوي، أن شراكتنا مع المملكة، ليست حالة ظرفية، بل خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر إشراقاً".

وشدد الرئيس على أهمية التفاف الجميع حول هذه الشراكة الواعدة بوصفها الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

من جانبه قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي إن الدعم السعودي "لم يكن يوماً لفئة أو منطقة، بل سنداً لكل اليمنيين على كل التراب اليمني"، مشيراً إلى أن أثره بات ملموساً في تفاصيل حياة الناس عبر مشاريع وخدمات ومبادرات في مختلف المجالات.

وأكد أن نتائج هذا الدعم تتجسد في العاصمة المؤقتة عدن بوضوح، من خلال الإيفاء بالمرتبات، وترسيخ الأمن، وتحسين الخدمات، وفي مقدمة ذلك الكهرباء "التي جعلت رمضان هذا العام مختلفاً، ومنحت الأسر طمأنينة افتقدتها طويلاً".