تعديل في لوائح وعقوبات نظام العمل في السعودية

⁨ أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

وبحسب جدول المخالفات، صنفت مخالفة تشغيل الأطفال ممن لم يتم الـ15 من عمره، دون مراعاة أحكام المادة 167 من قانون العمل، بأنها مخالفة جسيمة، وتصل العقوبة إلى 2000 ريال لفئة 50 عاملاً فأعلى.

وتبلغ عقوبة قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل غرامة 10000 ريال. وتصل عقوبة قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته إلى غرامة 3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وتبلغ عقوبة مخالفة عدم التزام المنشأة بتشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل 1500 ريال وتتعدد بتعدد الأحداث.

وتبلغ عقوبة مخالفة عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة غرامة 1000 ريال وتتعدد بتعدد العاملات، وتصل عقوبة عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات 10 أطفال فأكثر إلى 3000 ريال.

وتبلغ عقوبة عدم التزام صاحب العمل بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً إلى 1000 ريال وتتعدد بتعدد العمال.

ووفقاً لجدول المخالفات، تصل عقوبة مخالفة ممارسة الأفراد نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو الإسناد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للمرة الأولى إلى 200 ألف ريال، وفي المرة الثانية 220 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 250 ألف ريال.⁩