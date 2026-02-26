محافظ عدن يعلن خطة لدعم قطاع المصائد.. تشديد الرقابة ومواجهة الصيد الجائر ومراكز الإنزال غير المرخصة

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص

أكد وزير الدولة محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، دعم قيادة السلطة المحلية الكامل لقطاع المصائد السمكية، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية ومصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد المحافظ، خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن ولحج وأبين الدكتور عبدالسلام أحمد، ومدير عام إدارة الموانئ ومراكز الإنزال بالهيئة المهندس مكافح مفتاح، على ضرورة تعزيز الرقابة وتنظيم النشاط السمكي، والحفاظ على الثروة البحرية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للموانئ ومراكز الإنزال.

وناقش اللقاء آليات تنظيم وتطوير العمل في القطاع السمكي والارتقاء بأدائه بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي، حيث جرى استعراض أوضاع موانئ ومراكز الإنزال في عدن، والجهود المبذولة لتنظيم عمليات الاصطياد والتسويق.

كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها انتشار مراكز إنزال غير مرخصة تابعة لجهات خاصة، وظاهرة الصيد الجائر، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المختصة لمعالجة هذه الإشكاليات والحد من التجاوزات.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة حرصه على تنفيذ خطط وبرامج تستهدف تحسين الأداء وتنظيم نشاط الاصطياد، وتعزيز آليات الرقابة بما يضمن استدامة الموارد السمكية، مثمناً دعم قيادة المحافظة واهتمامها المتواصل بتطوير هذا القطاع الحيوي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ إجراءات تنظيمية وفنية تسهم في تطوير القطاع السمكي والارتقاء بخدماته، بما يعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة العاملين فيه.