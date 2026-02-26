أدوية السيولة.. طبيب يحذر: أخطاء يرتكبها مرضى القلب عند تناولها في رمضان

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

يرتكب بعض مرضى القلب أخطاء شائعة عند تنظيم مواعيد أدوية السيولة خلال شهر رمضان، ما قد يعرضهم لمضاعفات مثل الدوخة أو اضطراب مستوى التجلط، نتيجة التعامل مع الأدوية بنفس نظام الأيام العادية.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أبرز الأخطاء الشائعة، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما أبرز أخطاء تناول أدوية السيولة في رمضان؟

يشير حسين إلى أن الخطأ الأكبر هو تطبيق قاعدة "كل 8 ساعات" كما في الأيام العادية، رغم أن عدد ساعات الصيام الطويلة لا يسمح بذلك، ما يسبب ارتباكًا في مواعيد الجرعات.

ويضيف أن من الأخطاء أيضًا تناول أدوية السيولة في توقيت غير مناسب بالنسبة للوجبات، أو تجميع أكثر من دواء سيولة في نفس اللحظة دون ترتيب.

متى يُفضل تناول أدوية السيولة؟

يوضح استشاري أمراض القلب أن دواء الوارفارين يجب تناوله في موعد ثابت يوميًا، وأفضل توقيت له في رمضان يكون بعد الإفطار بساعة إلى ساعتين.

ويفسر ذلك بأن تناوله مباشرة بعد الأكل قد يتأثر بالطعام، بينما أخذه وقت السحور قد يسبب دوخة أو اضطرابًا في التوازن خلال الصيام.

ويؤكد ضرورة عدم تكديس أدوية السيولة معًا في نفس التوقيت، بل يتم تنظيمها حسب الروشتة وتحت إشراف الطبيب.

ماذا عن أدوية القلب الأخرى؟

يشير حسين إلى أن أدوية الكوليسترول يُفضل تناولها ليلًا، غالبًا بين الساعة 10 و11 مساءً، لأن هذا التوقيت يتماشى مع آلية عملها في الجسم.

مدرات البول يُفضل تناولها بعد الإفطار، وتجنب أخذها بعد السحور، لأنها قد تسبب هبوطًا أو جفافًا أثناء الصيام.

كيف يتم تنظيم الأدوية في رمضان

؟يوضح استشاري أمراض القلب أن الحل ليس الالتزام الحرفي بجرعات كل 8 ساعات، بل مراجعة الطبيب لإمكانية:

تعديل الجرعات لتناسب مواعيد الإفطار والسحور.

استبدال بعض الأدوية قصيرة المفعول بأخرى طويلة المفعول تؤخذ مرة أو مرتين يوميًا.

توزيع الأدوية بين بعد الإفطار، وبعد العشاء، وقبل السحور إذا كان ذلك آمنًا طبيًا.متى يجب استشارة الطبيب؟

يشدد حسين على ضرورة مراجعة الطبيب قبل رمضان، خاصة إذا كان المريض يعاني من دوخة متكررة أو اضطراب في الضغط أو تاريخ مع الجلطات.

ويؤكد أن تنظيم الدواء في رمضان ليس اجتهادًا شخصيًا، بل قرار طبي يهدف إلى تمكين المريض من الصيام بأمان دون تعريض صحته للخطر