تسريب مدوٍّ يهزّ واشنطن: 5 أيام فقط… سقف الضربة الأمريكية ضد إيران

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 272

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، في تسريب استخباراتي وُصف بـ"الصادم"، أن مسؤولين في إسرائيل أبلغوا دوائر غربية بأن القدرة العسكرية الأمريكية على تنفيذ هجوم جوي مكثف ضد إيران لن تتجاوز خمسة أيام فقط.

ووفق التقييم المسرّب، فإن واشنطن تمتلك مخزونًا يسمح بشن ضربات عالية الكثافة لمدة 5 أيام، أو أسبوع واحد من العمليات منخفضة الوتيرة، قبل أن تبدأ فجوة الاستدامة اللوجستية والذخائر بالظهور.

أكبر حشد… لكن بزمن محدود

الحشد الأمريكي قبالة سواحل المتوسط وكريت، والذي يُعد الأكبر منذ حرب العراق عام 2003، يضم حاملات طائرات ومنصات دعم جوي وبحري متقدمة.

إلا أن مصادر التقييم تشير إلى أن الحرب الحديثة لم تعد تُحسم بالحشد فقط، بل بقدرة الاستمرار، وهي النقطة التي تثير قلقًا داخل تل أبيب.

معضلة الحسم السريع التقدير المسرّب يضع الإدارة الأمريكية أمام خيارين لا ثالث لهما:

حسم خاطف خلال أيام قليلة يشلّ القدرات الإيرانية الحساسة.

أو الدخول في حرب استنزاف طويلة قد تتآكل فيها القدرات البحرية والجوية تدريجيًا، خاصة مع تحصين المنشآت الإيرانية في عمق الجبال وتطور أنظمة الدفاع الجوي.

لماذا الآن؟ توقيت التسريب يفتح باب التساؤلات:

هل هو ضغط غير مباشر لدفع واشنطن نحو قرار عسكري حاسم وسريع؟

أم رسالة تحذير من أن أي مواجهة مفتوحة قد تتحول إلى اختبار قاسٍ للقدرة الأمريكية على الاستمرار؟

في كل الأحوال، يكشف التقرير أن عامل الزمن قد يكون أخطر من الصواريخ نفسها.

خمسة أيام… هل تكفي لإخضاع خصم استعد لعقود لمثل هذه المواجهة؟