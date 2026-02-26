صقور واشنطن يحلمون باعتـ..ـقال خامنئي… وخطط إيران الدفاعية تصدم العالم

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 308

في خطوة أثارت صدمة المحللين، يروج بعض المسؤولين الأمريكيين لفكرة اعتقـ..ـال المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، كما حدث مع رئيس فنزويلا سابقًا، لكن تحليلات نيويورك تايمز ونيوزويك تكشف حقائق مرعبة خلف الأبواب المغلقة.

حصانة خامنئي المطلقة المرشد البالغ من العمر 86 عامًا محاط بوحدات النخبة في الحرس الثـ..ـوري وهياكل أمنية صلبة، ما يجعل أي محاولة اعتقـ..ـاله انتـ..ـحارية.

التحليلات تحذر من أن الرجل قد يتحول لرمز وطني ملهم للملايين، وقد تنقلب العملية على أصحابها قبل أن تبدأ.

خطة خلافة رباعية لا تُقهر كشفت التحليلات أن إيران وضعت نظام خلافة رباعي، بحيث يكون لكل منصب قيادي 4 بدلاء جاهزين فورًا، واعتمدت الدفاع الفسيفسائي، أي أن سقوط العاصمة لن يوقف الدولة، إذ ستدير كل محافظة نفسها وتحـ.ـارب بشكل مستقل.

تهديد الصواريخ ومضيق هرمز صور الأقمار الصناعية أظهرت تموضع نحو 2000 صاروخ باليستي جاهز لاستهداف قواعد أمريكية وإغراق إسرائيل في دقائق.

والورقة الأبرز: إغلاق مضيق هرمز قد يوقف 20% من نفط العالم، ما ينذر بانفجار أسعار البنزين والذهب في ساعات.

تحالفات مسلحة على الأرض إيران ليست وحدها؛ الجماعات اللبنانية واليمنية وفصائل عراقية تنتظر أي إشارة لإشعال جبهات ممتدة من البحر المتوسط إلى باب المندب.

تحذيرات دولية وأمريكية المفاجأة الكبرى كانت الفيتو البريطاني لمنع استخدام القواعد لضرب إيران، وتحذير رئيس الأركان الأمريكي لترامب بأن الذخائر غير كافية، وأن الحل الدبلوماسي لا يزال الخيار الوحيد لتجنب كارثة عالمية.