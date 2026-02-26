الخس في رمضان- إليك فوائده على السحور

الخميس 26 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 109

يفضل العديد من الناس تناول الخضروات الورقية على وجبة السحور في شهر رمضان، لأنها تتمتع بالألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع، وتقي المعدة من أي اضطرابات هضمية.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما فوائد تناول الخس على السحور في رمضان؟

بحسب "webmd".

ما فوائد تناول الخس على السحور في رمضان؟

تختلف الفوائد الصحية للخس باختلاف أنواعه، وذلك تبعاً لمحتواه الغذائي، وبشكل عام، كلما كان لون الخس أغمق، زادت قيمته الغذائية، وفوائده عمومًا تتمثل في الآتي:

الترطيبيشكل الماء أكثر من 95% من الخس النيء، ولذلك فإن تناول الخس يرطب الجسم، ورغم أن شرب السوائل ضروري، إلا أن الماء الموجود في الطعام يساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم.

- تحسين النومثبت أيضًا أن مستخلصات أنواع متعددة من الخس تعزز النوم، وحتى إجراء المزيد من الأبحاث، من غير المعروف ما إذا كان الخس في شكله الطبيعي يمكن أن ينتج تأثيرًا مماثلًا.

- قوة العظاميعد الخس مصدرًا لفيتامين ك، الذي يساعد على تقوية العظام، كما أن تناول كميات كافية من فيتامين ك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام

- تحسين الرؤيةيعد الخس مصدرًا لفيتامين أ، الذي يلعب دورًا في صحة العين، ويمكن لفيتامين أ أن يقلل من خطر إصابة الشخص بإعتام عدسة العين، كما يساعد فيتامين أ على الوقاية من التنكس البقعي.

ما القيمة الغذائية للخس؟يحتوي كوب من الخس المفروم على:- السعرات الحرارية:

10- البروتين :1 جرام