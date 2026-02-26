الخس في رمضان- إليك فوائده على السحور 10 دقائق بعد كل وجبة.. عادة بسيطة تعيد ضبط حساسية الأنسولين الانسحاب دون محاسبة: جرائم الإمارات غير المكشوفة في اليمن… والفراغ المتعمد في المساءلة الدولية" وزير في اليمن وخلفه علم الإنفصال.. لماذا لا يكون البرتوكول الرسمي للدولة إلزاميًا على جميع المسؤولين؟ العليمي يبلغ وفدًا أمريكيًا أن أي مسار سياسي ينبغي أن يسبقه نزع السلاح المنفلت وتفكيك البنى العسكرية الموازية وتجريم الأفكار العنصرية والسلالية والمناطقية هل عرضت مصر على أثيوبيا منفذا في البحر الأحمر مقابل سد النهضة؟ أمريكا تستهدف نفط إيران وسلاحها الباليستي بحزمة عقوبات الخطوط الجوية اليمنية: تشغيل خط سقطرى واجب وطني والأسعار الرسمية الأقل مقارنة بالسابق وتحذر من حملات تشويه رسالة من صندوق النقد الدولي الى الحكومة اليمنية.. ماذا قالت عن المادة الرابعة؟ اجتماع قانوني موسع في عدن يرسم ملامح تعزيز الأداء المؤسسي والامتثال القانوني وحماية المال العام
يفضل العديد من الناس تناول الخضروات الورقية على وجبة السحور في شهر رمضان، لأنها تتمتع بالألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع، وتقي المعدة من أي اضطرابات هضمية.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما فوائد تناول الخس على السحور في رمضان؟
بحسب "webmd".
ما فوائد تناول الخس على السحور في رمضان؟
تختلف الفوائد الصحية للخس باختلاف أنواعه، وذلك تبعاً لمحتواه الغذائي، وبشكل عام، كلما كان لون الخس أغمق، زادت قيمته الغذائية، وفوائده عمومًا تتمثل في الآتي:
ما القيمة الغذائية للخس؟يحتوي كوب من الخس المفروم على:- السعرات الحرارية:
10- البروتين :1 جرام